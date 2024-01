“El problema son los ladrones y la inseguridad”: contundente mensajes de dueño de Mercedes que fue robado en Bogotá

A través de redes sociales se conoció el hurto del que fue víctima el conductor de un vehículo convertible de la marca Mercedes Benz, en la carrera séptima con calle 83 en el norte de Bogotá. La víctima de este robo fue encañonada por ladrones que le robaron sus pertenencias a plena luz del día.

Este hecho generó indignación y hasta críticas en los internautas que lo han visto, pues argumentan que el hombre dueño del vehículo de alta gama, identificado como Jhon Nicolás Moreno dio ‘papaya’ para que lo robaran.

“Las cosas que he conseguido, las he conseguido con mucho esfuerzo. No me parece justo que yo no pueda disfrutar, por ejemplo, el salir con mi carro descapotado. Roban a muchísimas personas todo los días, en Transmilenio, bares, restaurantes, en la calle y ese comentario que se generaliza ‘estás dando papaya’. Entonces todos estaríamos dando papaya a toda hora porque no solo roban Mercedes y relojes. No creo que dar papaya sea una justificación. Roba en todas partes” indicó Moreno en entrevista con Noticias Caracol.

El hombre también indicó que el meollo del asunto debe ser los ladrones y la inseguridad. “Entiendo totalmente que dicen: ‘estamos en Bogotá, la ciudad es insegura’. Yo entiendo, pero es lo mismo en todas partes. El problema es la delincuencia más allá de andar en el carro convertible. Es un tema de no justificar al ladrón’.

