Dueño del Mercedes convertible que fue atracado en Bogotá dio detalles del robo, se llevaron un Rolex

En horas de la tarde del asado 20 de enero se conoció a través de redes sociales el hurto del que fue víctima un conductor de un costoso vehículo de la marca Mercedes Benz, en Bogotá. La víctima se movilizaba por la carrera séptima con calle 83, al norte de la capital, cuando fue interceptado por tres delincuentes que se desplazaban en motocicleta.

El conductor de un Mercedes convertible color plata Galena, de matrícula NBT399 de Bogotá, fue encañonado por uno de los ladrones que portaba un revolver en su mano con el que intimidó a la víctima.

“Ayer, en horas de la tarde, se registró este hecho en la carrera 7a con calle 85. La denuncia está desde ayer en manos de la SIJIN de la @PoliciaBogota, que avanza en la investigación y persigue a los responsables. El secretario de Seguridad, @Cesarestrepof, está personalmente al frente de este caso para tener resultados pronto. Con ayuda de todos, Bogotá volverá a caminar segura”, relató el alcalde Carlos Fernando Galán en su cuenta de Twitter.

La victima fue descrita por el mandatario de la ciudad como “ Jhon Nicolás Moreno Díaz, economista y especialista comercial, experto en transacciones de bolsa y quien adquirió el vehículo en 2022″, Moreno Díaz fue despojado de un reloj marca Rolex.

De acuerdo a las declaraciones de la víctima, que se pronunció en El Tiempo, salía de almorzar cerca al parque de la 93 y cree que desde entonces lo venían siguiendo. “Ya iba para mi casa cuando me di cuenta que me venían siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj: un Rolex”“Ya iba para mi casa cuando me di cuenta que me venían siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj: un Rolex”, dijo el afectado.

“No me pidieron ni celular, ni billetera, ni el carro”, agregó la víctima.