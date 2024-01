Mujeres protestan frente a RTVC en la Avenida 26, para exigir la renuncia de Hollman Morris

Varias mujeres y colectivos feministas, se reúnen en horas de la tarde de este viernes 19 de enero, frente a las instalaciones del Sistema de Medios Públicos, RTVC, ante las varias denuncias por acoso laboral y sexual contra el subgerente, Hollman Morris.

Haciendo plantones intermitentes en la Avenida 26, varias de ellas con consignas y pancartas, exigen la renuncia del también excandidato a la Alcaldía de Bogotá y cuestionan que el presidente Gustavo Petro aún no haya tomado decisiones.

“Nosotras apoyamos el proyecto del Gobierno del Cambio, y esto es darnos una espalda a las mujeres (...) Es un poco desconcertante para nosotras porque hemos puesto la cara por el Pacto Histórico y no se está reconociendo ese proyecto de base”, aseguró Sofía, una de las protestantes, en entrevista con Cuestión Pública.

Por su parte, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, criticó que Morris no esté “dándole la cara a todas las mujeres y todas las personas que estamos luchando para que lo saquen de su cargo después de todas las violencias basadas en género y creo que el Gobierno no ha guardado silencio, sino ha decidido ponerse del lado de Hollman Morris”, dijo para el mismo medio.

Las denuncias contra Hollman Morris por acoso laboral y sexual

Recientemente, se conocieron dos cartas enviadas el pasado 2 de enero por las directoras del Canal Institucional y de Señal Colombia a la gerente del medio público, RTVC, donde denunciaban maltrato laboral señalando al subgerente, Hollman Morris, como responsable.

“Luego de casi seis meses de la llegada del señor Morris, el panorama a nivel laboral se volvió hostil, agresivo, ofensivo, y con permanentes abusos y faltas de respeto en contra de la dignidad y derecho que tengo como trabajadora oficial, como persona y como profesional”, dice un apartado de la denuncia de más de 10 páginas por parte de Silvana Orlandelli Uruburu, directora de Señal Colombia.

Por su parte, Lina Marcela Moreno, directora del Canal Institucional, señaló también en un detallado escrito, que las conductas de Morris “han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas, generan desmotivación en el entorno laboral”.

A estas acusaciones, a lo largo de estos días se han sumado más. El 11 de enero, el medio periodístico, Volcánicas, publicó testimonios de mujeres que han sufrido amenazas y hostigamientos luego de denunciar al hoy subgerente de RTVC y cercano al presidente Gustavo Petro.

“Le apuntaron por detrás, la hicieron pasar por un alambrado, arrodillarse y la obligaron a cavar un hueco. La empujaron y le metieron la cara en el hueco. ‘Solo me dijeron que eso me pasaba si seguía hablando de Hollman, que me quedara callada. Que callada era mucho mejor para mí, mi mamá y mi hermana’”, contó Natalia quien trabajó como voluntaria en el equipo de Morris en 2016 y 2017, cuando él era concejal de Bogotá y lo denunció en 2019 por acoso sexual y laboral.

Por su parte, Carolina Valencia Bernal, quien fue la secretaria de Morris cuando también era cabildente, contó en entrevista con Caracol Radio como fue víctima de acoso laboral, pues aseguró que tenía comportamientos violentos cuando se enojaba y consumía drogas y alcohol.

Asimismo, Carolina Valencia, igualmente empleada durante el periodo de Hollman Morris contó como fue víctima de acoso laboral y sexual. “Es un ser que trata mal a todo el mundo, es arrogante, clasista, al de estrato bajo lo usa para sus fines oscuros, es un personaje siniestro (...) Era un trato denigrante para una persona que vio de cerca todo lo que ocurría. Mi caso de acoso fue de tipo laboral, pero el sexual era sistemático a toda hora con palabras y tocamientos”, aseveró para el citado medio radial.

Ante estos casos, Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, manifestó tener “cero tolerancia a cualquier tipo de acoso. Mi oficina está abierta para tod@s los colaboradores. He dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso, no daré declaraciones hasta el momento”.