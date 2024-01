Retiran a community manager que usó cuenta de la Policía para insultar a periodista víctima de acoso sexual

En las últimas horas, la periodista Angie Téllez de CityTv, denunció a través de su cuenta en X, antes Twitter, como viene siendo víctima de acoso sexual desde hace casi un año por parte de un sujeto que le envía videos y mensajes con contenidos sexuales no consentidos.

Según la reportera, este sujeto habría sacado su número celular de los noticieros, donde se publican únicamente con fines de denuncia.

Desesperada, acudió a exponerle al señalado acosador, pues dijo, las autoridades no le han prestado la suficiente atención que requiere la denuncia.

“¡Tengo miedo! Me acaba de escribir el acosador siendo las 12 y 32 am del día 19 de enero. Me dice que tiene un problema grande con la cocaína y que por eso me manda estos vídeos pornográficos. Ya las autoridades me tomaron denuncia, pero aún no se logra su captura”.

Y es que en un recién comunicado de la Fiscalía, ante la ola mediática, explicaron que “la Dirección Seccional de Bogotá conoció esta denuncia el 5 de junio de 2023. Por lo anterior, el 6 de junio de 2023, se le solicitó a la víctima una ampliación de denuncia, diligencia a la cual no asistió”.

A lo que Angie Téllez alegó. “Estoy indignada con la respuesta de la @FiscaliaCol, en junio hice la denuncia pertinente por acoso y anexé varias evidencias e incluso recolecté testimonios de otras compañeras. En ningún momento me pidieron ampliación de la denuncia porque la misma tenía todos los argumentos”.

A esta denuncia, se suma la de otras mujeres quienes identificaron al acosador como Álvaro Gutiérrez, residente del barrio Modelia y quien tiene antecedentes por posesión de pornografía infantil, pero quedó libre por vencimiento de términos en 2020.

Director de la Policía retiró a community manager que usó cuenta oficial para insultar a periodista

La periodista Angie Téllez, ha estado pidiendo ayuda a través de redes sociales, pues asegura temer por su vida y sentirse intranquila.

Y es que en uno de sus trinos, aseguró como “archivaron mi proceso” y con captura de pantalla, desde la cuenta oficial de la Policía de Bogotá, “me responden algo absurdo”.

“Eso es para generar tráfico, lo hubiera hecho en privado”, se leía en el mensaje que posteriormente fue eliminado.

Ante este reprochable pronunciamiento, el Brigadier General José Daniel Gualdrón Moreno, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se pronunció en la misma cuenta oficial e informó que el community manager había sido retirado de su cargo.

“La indiferencia es un mal que no puede contagiarnos. He dispuesto que el oficial encargado del manejo de las redes sociales fuera retirado del cargo. A Angie, toda mi solidaridad y disposición para identificar y poner a disposición de las autoridades al acosador. Bg. Gualdrón”.

La indiferencia es un mal que no puede contagiarnos. He dispuesto que el oficial encargado del manejo de las redes sociales fuera retirado del cargo.



A Angie, toda mi solidaridad y disposición para identificar y poner a disposición de las autoridades al acosador. Bg. Gualdrón — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 19, 2024

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía