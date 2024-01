Procuraduría pide a RTVC actuar sobre Hollman Morris luego de presuntas denuncias de acoso laboral

La Procuraduría General de la Nación pidió al Comité de Convivencia de la entidad RTVC atender las quejas por las denuncias contra Hollman Morris, subgerente del Sistema de Medios Públicos, por presunto acoso laboral.

Por su parte, la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, informó al Ministerio Público, las quejas que habían en contra del funcionario. A través de un comunicado, la cartera respondió que el Comité de Convivencia de RTVC debe tramitar las denuncias sobre las presuntas conductas del funcionario y tomar acción cuanto antes.

De acuerdo con la Procuraduría segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, “como lo ordena el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 este recurso debe agotarse, necesaria y obligatoriamente, antes de iniciar cualquier proceso disciplinario o sancionatorio”.

Le puede interesar: Golpe a ‘Satanás’: Cayeron en Bogotá 17 delincuentes aliados a la temida banda criminal ‘Los Hestias’

Presuntas denuncias de acoso laboral contra Hollman Morris

Un nuevo escándalo cobija a Hollman Morris por presunto acoso laboral en RTVC, donde las directoras del Canal Institucional y Señal Colombia, canales que operan en el Sistema de Medios Públicos, expresaron malos tratos y persecución por parte de Hollman Morris.

Lea más: Jodie Foster: “‘True Detective: Night Country’ es una historia indígena genuinamente centrada”

“Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral”, manifestó Lina Marcela Moreno, directora de Canal Institucional.

Moreno indicó que Morris la abordó a través de una campaña que se realizó desde la gerencia. “Se me cuestionó el no consultar previamente la realización de tal contenido con la Subgerencia de Televisión, desconociendo que para casos como este y el giro ordinario de la parilla del Canal propuse la realización de un seguimiento conjunto, semanal o quincenal, que no fue concedido sin justificación”.

Lea también: Galán regulará consumo de drogas en espacios públicos de Bogotá, ¿de qué se trata?

Por otro lado, Silvana Orlandelli Uruburu, directora de Señal Colombia, también cuestionó a Hollman Morris. “Desde la llegada del señor Morris, los canales de comunicación han sido escasos y precarios conmigo como directora del canal y con mi equipo de profesionales que pueden demostrar su idoneidad con su trayectoria y hoja de vida, considerando además que los espacios de interacción para articularnos, pese a que se han solicitado de manera reiterada, han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias ocasiones fui interrumpida”.