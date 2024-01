En la localidad de Suba, un ciudadano disparó contra dos ‘motoladrones’ que presuntamente lo acechaban para atracarlo

Los bogotanos están cansados de la inseguridad que tiene azotada a la capital del país, la incapacidad de realizar actividades cotidianas sin estar pensando en que, en cualquier momento, se puede ser víctima de robo, hace que cada vez más las personas empiecen a tomar medidas de justicia por mano propia para hacer frente a esta problemática, pues los esfuerzos de las autoridades y los castigos que se imponen a los delincuentes parecen no ser suficientemente efectivos.

Un claro ejemplo de esto, es el caso que se presentó en horas de la tarde del pasado martes 16 de enero en la localidad de Suba, cuando un hombre que al parecer estaba siendo asediado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, procedió a desenfundar el arma que portaba consigo y disparar en contra de los dos presuntos delincuentes.

El hecho, que se presentó sobre la calle 113 con carrera 6, quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, en el fragmento de video, se puede ver como durante algunos minutos el ciudadano es perseguido por el par de sujetos que avanzan lentamente tras él en la motocicleta.

Momentos más tarde, al sentirse amenazado, el ciudadano saca un arma y empieza a disparar en contra de los dos sujetos, quienes como respuesta huyen rápidamente en su vehículo.

Ante la situación, las autoridades se manifestaron dando como única respuesta que buscarán atacar el delito de hurto, haciendo énfasis en los llamados ‘motoladrones’ que se han convertido en un dolor de cabeza para la ciudadanía.

Además, el Consejo de Bogotá hizo un llamado para que sean atendidos los más de mil casos de hurto que han sido denunciados solo en lo que va del primer mes del 2024.

Periodista de Red +, denunció hurto a mano armada en el norte de Bogotá; le pide a Galán soluciones efectivas

Mediante la red social ‘X’, una reconocida periodista del canal Red + , dio a conocer su relato referente a un reprochable caso de hurto del que fue testigo y que ocurrió en una reconocida cadena de venta de café en el norte de Bogotá. La comunicadora aprovechó su denuncia pública para pedirle al entrante alcalde Carlos Fernando Galán que tome prontas medidas al respecto.

Carolina Gómez, quien culpó al presidente Gustavo Petro de dañar la imagen de María Isabel Urrutia, usó su perfil, en el que acumula más de 27.000 seguidores, para expresar su inconformismo por la inseguridad en la capital colombiana, luego de relatar como sujetos armados le quitaron sus pertenencias a los clientes de un Starbucks.

“Hoy a las 8:30 p.m en el Starbucks de la 116 llegaron unos hombres armados en una moto y encañonaron desde la calle a unas personas que estaban sentadas en la terraza para robarles el celular. ¡Qué horror! Ni siquiera tomándose un café se está seguro en Bogotá”, fueron las palabras de la periodista en las que etiquetó a Galán y a la Policía de la capital, en procura de que tomen medidas contra estos casos de inseguridad.