“Me he sentido intimidada”: Escándalo en RTVC por presunto acoso laboral de Hollman Morris

Hollman Morris vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ por cuenta de un nuevo escándalo por presunto acoso, esta vez en RTVC, donde ocupa el cargo de subgerente de Televisión. Las directoras de Canal Institucional y Señal Colombia, canales que operan en el Sistema de Medios Públicos, han expresado a la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, su preocupación por presuntos malos tratos y persecución por parte de Morris, a través de cartas formales.

“Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral”, manifestó Lina Marcela Moreno,c x directora de Canal Institucional.

La mujer señaló que Morris la abordó a través de una campaña realizada desde la Gerencia. “Se me cuestionó el no consultar previamente la realización de tal contenido con la Subgerencia de Televisión, desconociendo que para casos como este y el giro ordinario de la parilla del Canal propuse la realización de un seguimiento conjunto, semanal o quincenal, que no fue concedido sin justificación”, agregó la directora de Canal Institucional.

Por su parte, Silvana Orlandelli Uruburu, directora de Señal Colombia, también expresó su descontento y cuestionó Hollman Morris, señalando su intervención en RTVC como indebida para su funcionamiento.

“Desde la llegada del señor Morris, los canales de comunicación han sido escasos y precarios conmigo como directora del canal y con mi equipo de profesionales que pueden demostrar su idoneidad con su trayectoria y hoja de vida, considerando además que los espacios de interacción para articularnos, pese a que se han solicitado de manera reiterada, han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias ocasiones fui interrumpida”, manfestó Orlandelli.

Adicionalmente, Silvana Orlandelli Uruburu compartió que ha ocupado el cargo de directora de Señal Colombia durante cinco años, destacando que su nombramiento no se debe a favores políticos, sino a haber ganado una convocatoria gracias a su experiencia. Asimismo, reveló que desde hace más de un año se encuentra en retiro pensional, y denunció que Hollman Morris ha buscado asesoramiento para removerla de su puesto.

La actual gerente de RTVC Nórida Rodríguez, escaló el caso a la Procuraduría.