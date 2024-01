Calendario Tributario en Bogotá 2024: plazos para pagar impuestos prediales, también se puede a cuotas

El calendario tributario para Bogotá de este 2024, señaló las fechas en las que los ciudadanos podrán ponerse al día en los pagos para el impuesto predial. Dichos plazos fueron publicados desde la Secretaría de Hacienda del distrito y además establece los vencimientos para los contribuyentes de ICA y ReteICA.

Siguiendo con lo expuesto por la jefatura de Hacienda de la capital, los contribuyentes que paguen antes del 26 de abril podrán hacerse a un descuento del 10% en el valor del impuesto; sin embargo, los ciudadanos tendrán hasta el 14 de junio para cumplir con sus obligaciones tributarias sin sanciones. No obstante, si pasado el 26 de abril no se cumple con el pago, los contribuyentes no tendrán el descuento mencionado.

Pagos del impuesto predial a cuotas

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, los contribuyentes que opten por pagar sus impuestos a cuotas deberán presentar una declaración inicial a través de la Oficina Virtual de la Secretaría con fecha límite del 10 de mayo de 2024.

Las fechas para dichos cuotas serán:

Primera: 7 de junio.

7 de junio. Segunda: 9 de agosto.

9 de agosto. Tercera: 4 de octubre.

4 de octubre. Cuarta: 6 de diciembre.

Plazos para los impuestos sobre vehículos

Para aquellos con la obligación de pagar impuestos por vehículos deberán tener en cuenta las siguientes fechas de pago:

24 de mayo de 2024, contarán con el 10% de descuento.

contarán con el 10% de descuento. 28 de junio, fecha límite para pagar sin sanción ni descuento.

La Secretaría de Hacienda resaltó el cumplimiento de los bogotanos con sus obligaciones financieras y compartió que en el 2023 se logró recaudar cerca de 13,7 billones de pesos, gracias al pago de los impuestos.

Del mismo modo, la autoridad, a través de la Resolución SDH-000476 del 18 de diciembre del 2023, estableció otros plazos de pago para impuestos como Industria y Comercio, Delineación Urbana; Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos; Consumo de Cigarrillos y Tabaco Nacionales y Extranjeros; Sobretasa a la Gasolina; Publicidad Exterior Visual; Consumo de Cerveza, Sifones y Refajos Nacionales y Extranjeros; Loterías Foráneas; estampillas ‘Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 50 años’, ‘procultura’, ‘pro personas mayores’, ‘cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional’; y retenciones efectuadas al impuesto sobre Premios de Loterías; según lo señaló El Tiempo.