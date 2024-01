¿Cuándo será la semana más corta del año 2024? Solo tendrá dos días hábiles

El nuevo año trae varios cambios, no solo será bisiesto con 366 días, sino que contará tan solo con 18 festivos, en este sentido, los meses de febrero, abril y septiembre, en esta ocasión no tendrán días feriados. De acuerdo a la ley Emiliani, las festividades correspondientes a fines de semana, no cuentan con movimiento para días posteriores; motivo por el cual, durante el 2024, se reduce el número de festivos para el disfrute familiar.

A pesar de contar con menos días feriados a comparación del 2023, el presente año cuenta con una semana que tan solo tendrá dos días hábiles laborales, por lo que si usted es de los que disfruta de aquellas que cuentan con 4 días, prepare su solicitud de vacaciones para gozar de más días de descanso.

¿Cuándo cae la semana más corta del 2024?

Quienes desean aprovechar los feriados del presente año, podrán disfrutar de la semana más corta del 2024 en marzo, puesto que la celebración de la Semana Santa que normalmente se celebra en el mes de abril, será llevada a cabo en la semana del 24 al 31 de marzo, teniendo así como días hábiles únicamente el martes 26 y miércoles 27. Es así como estas fechas se convierten en unas de las más apetecidas por los colombianos que desde ya programan sus días de descanso y recreación familiar.

Es importante recordar que de acuerdo al código del trabajo que rige en nuestro país, los días feriados deben ser pagos en su totalidad por el empleador y en caso de que se le solicite laborar en estas fechas, la ley indica que el empleador deberá remunerarle el 100 por ciento del valor del día trabajado con el aumento correspondiente al 75 por ciento del mismo.