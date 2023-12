“Existe reporte de agresión por parte del usuario como del arrendador”: Uber se refirió al caso del periodista golpeado

El pasado 16 de diciembre se conoció una denuncia del periodista Ignacio Mayorga, quien a través de sus redes sociales aseguró haber sido víctima de un violento ataque por parte de un conductor de la aplicación de Uber. Según contó, el hombre le propinó una fuerte golpiza en su rostro por haberse comido una empanada en el interior del vehículo.

Tal como lo explicó Mayorga, los hechos habrían ocurrido el pasado 14 de diciembre en horas de la noche. “Ayer saliendo de Radio 57, ya que estaba en el evento de cierre de unos amigos, me fui a comprar unas empanadas y me subí al carro comiéndome una”, dijo Mayorga.

El conductor le pidió que no siguiera comiendo dentro del carro y por eso el comunicador guardó la bolsa donde tenía las otras. Pero llegando a su destino decidió sacar una segunda, poco antes de bajar del vehículo y esto habría molestado al trabajador de Uber.

“Ya llegando a mi casa, a punto de bajarme, saque la otra empanada para írmela comiendo, y el tipo me saco a patadas del carro, me cascó. Me dejó el ojo negro y me reventó el labio”, agregó.

Respuesta de Uber

Tras la denuncia, Uber se pronunció y lamentó la situación. “En Uber rechazamos la violencia y cualquier tipo de acción que ponga en riesgo la integridad de las personas que hacen uso de la aplicación”, indicó la compañía.

Además, tan pronto conocieron el reporte del caso empezaron un protocolo que incluyó investigación y soporte.

“Se contactó a ambas partes ya que existe reporte de agresión tanto por parte de usuario como del arrendador. Se acercó la asistencia sobre la cobertura del seguro Allianz con la que cuentan todos los arrendamientos que se realizan a través de la app”, señaló Uber.

Según explicó la empresa en un comunicado, “corresponde a las autoridades competentes investigar las denuncias y determinar responsabilidades. Es por ello que, como medida preventiva y con fines de seguridad, las cuentas de las personas involucradas están inhabilitadas hasta que las autoridades determinen su situación legal”.