¡Por comerse una empanada! Periodista recibió brutal golpiza por parte de un conductor de Uber

El periodista Ignacio Mayorga denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un violento ataque por parte de un conductor de la aplicación de Uber, quien le propinó una fuerte golpiza en su rostro por haberse comido una empanada en el interior del vehículo. Tal como lo explicó Mayorga, los hechos habrían ocurrido el pasado 14 de diciembre en horas de la noche.

La denuncia del comunicador señaló la intolerancia por parte del conductor, quien de manera arbitraria decide golpearlo por comerse una empanada mientras el viaje estaba en curso. Según el relato del mismo periodista, este se encontraba en un evento en la noche del jueves 14 de diciembre y a la hora que se dirige a su casa pidió un servicio por la aplicación de transportes y antes de que llegara el vehículo compró dos empanadas.

“Ayer saliendo de Radio 57, ya que estaba en el evento de cierre de unos amigos, me fui a comprar unas empanadas y me subí al carro comiéndome una”, dijo Mayorga.

En el recuento de los hechos, el comunicador comentó que alcanzó a comerse la primera empanada, pero que cuando iba por la segunda el conductor le pidió que no se la comiera estando al interior del carro porque lo dejaba oliendo a la comida. Ante esta petición, el periodista aseguró que guardo el alimento, pero que a escasos metros de darse por terminado el viaje y llegar a su destino, decidió volver a sacar la empanada cosa que habría incomodado al chofer.

Debido al enojo que el periodista provoco en el conductor este arremete en su contra golpeándole en el rostro y dejándolo considerablemente herido: “Ya llegando a mi casa, a punto de bajarme, saque la otra empanada para írmela comiendo, y el tipo me saco a patadas del carro, me cascó. Me dejó el ojo negro y me reventó el labio”, dijo el periodista.

Ante la agresión, el comunicador decide denunciar públicamente al conductor del vehículo ZXS 790. El hecho causó tal indignación en la comunidad de internet que la plataforma de transporte aseguró que se puso en contacto con el periodista para tomar las medidas correspondientes.