“He puesto la cara, el alma y la responsabilidad”: Claudia López habló del caso Javier Ordóñez asesinado por dos policías

Javier Ordoñez fue asesinado en septiembre de 2020 al interior de un CAI en el barrio Villa Luz, al noroccidente de Bogotá, tras el crimen cometido por miembros de la Policía Nacional, el patrullero Damián Rodríguez fue condenado a 40 años de cárcel, luego de haberse hallado culpable del asesinato del joven estudiante de Derecho.

Tras la muerte de Javier se desencadenaron varias protestas sociales en diferentes puntos del país, en las que las Fuerza Pública fue ampliamente criticada por la manera tan violenta con la que procedió para controlar los disturbios en los que varios estudiantes y manifestantes resultaron gravemente heridos por la acción policial.

Cabe mencionar que si bien el expatrullero Rodríguez no fue quien le propinó como tal la golpiza al joven, sí estuvo presente mientras su compañero Juan Camilo Lloreda golpeaba a Javier e incluso sujetó al estudiante mientras su compañero lo agredía, pero hasta último momento aseguró no haber tenido nada que ver con la muerte de Javier.

“Logro observar que lo golpea en la parte del estómago y las costillas. Cuando ingreso al baño, veo y le digo que no lo golpee, ingreso al baño, me lavo las manos y salgo del CAI. Cuando vi los hechos, le manifesté que no le golpeara”, fue la declaración de Rodríguez frente a la Procuraduría.

No obstante, en las imágenes recogidas por un video de seguridad, se logró evidenciar que Rodríguez había ayudado a arrastrar al joven que se encontraba gravemente herido por los golpes. Pese a que Javier fue trasladado a un centro médico, murió a causa de las heridas. Ante ello, Lloreda aceptó su responsabilidad y además dijo haber usado un taser contra Javier.

Sin embargo, la acción de Rodríguez habría tenido que ver con que presenció los hechos sin intervenir en defensa del estudiante.

Claudia López se pronunció frente al caso de Javier Ordoñez

Luego de que se conociera la sentencia del expatrullero Rodríguez quien deberá pasar 40 años en la cárcel, la alcaldesa saliente de Bogotá, Claudia López, se refirió a la muerte del joven y lamento los hechos debido a que estos pasaron justo en los años de su administración.

Por medio de su cuenta de X la alcaldesa expresó que: “El asesinato de Javier dentro de un CAI desencadenó la mayor tragedia que haya vivido Bogota en estos 4 años: el 9S de 2020 en el que miembros de la policía dispararon indiscriminadamente a los jóvenes que protestaban por el asesinato de Javier, causando una masacre de 13 jóvenes, 10 en Bogotá y 3 en Soacha”.

“La Policía Metropolitana desobedeció y desconoció las instrucciones y protocolos de la Alcaldía que expresamente prohíben el uso de armas letales en protestas y además violó sus propias normas de conducta, por ejemplo, impidiendo ser reconocidos y actuando incluso de civil y por fuera de la Ley”, añadió la mandataria.

De igual manera, la López manifestó que en un comienzo el asesinato de Javier fue negado por la Policía, pero ante el caso tan mediático se pudo constatar la responsabilidad de los uniformados. También aseguró que su administración la que asumió la denuncia sobre la muerte de Javier y que por la petición de la alcaldesa, la Policía fue relegada de la investigación por el conflicto de intereses.

Sin embargo, la alcaldesa también asumió la responsabilidad no solo en el caso con el que las autoridades procedieron en los disturbios sino por el dolo causado a los familiares de las víctimas: “Toda esta dolorosa historia ha sido el mayor dolor de mi Alcaldía y de mi vida pública. He puesto la cara, el alma y la responsabilidad, como me corresponde. He acompañado a las víctimas y familias, les he pedido perdón personal e institucional, he intercedido ante todas las autoridades para que halla verdad, justicia y reparación. Todo eso es mi deber, pero también es mi compromiso como ciudadana con todos mis conciudadanos y con las madres, padres, esposas, hijos familiares y amigos de los 13 jóvenes asesinados, con quienes compartiremos para siempre el dolor de lo ocurrido y la lucha por justicia. Nada de eso borra la tragedia, el dolor, y la vergüenza de que haya ocurrido una masacre en las calles de Bogotá a manos de quienes estaban llamados a defender la ciudadanía y cumplir la Constitución y la Ley”.

Finalmente, se refirió de forma especial a la familia de Javier: “A la familia de Javier y de las 13 víctimas fatales y de las más de 75 heridas en la trágica noche del 9S mi cariño, mi solidaridad y mi responsabilidad y compromiso de acompañarlas siempre en honrar la memoria de sus hijos y lograr justicia”, puntualizó la alcaldesa.