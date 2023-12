Heroico rescate: Joven le salvó la vida a una mujer y su mascota cuando su apartamento se estaba incendiando

A través de las redes sociales se conoció un video del angustioso momento que vivió una mujer y su mascota, luego que su apartamento se incendiara. El vecino del piso de abajo no dudó en ayudar y de manera heroica le salvó la vida. El hecho se registró en la localidad de Kennedy al sur de Bogotá, el pasado 7 de diciembre en el conjunto residencial Carimagua Reservado.

El joven arriesgó su vida al salirse por la ventana para lograr salvarle la vida a su vecina del apartamento de arriba y a su mascota, cuando un voraz incendio estaba consumiendo su apartamento.

Joven arriesgó su vida para salvar a su vecina en medio de un incendio

Este joven rescató una joven y su máscota tras incendio en un edificio en la localidad de Kennedy en Bogotá. pic.twitter.com/1FJFfg3tiu — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 13, 2023

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, también publicó el video, el cual acompañó con un mensaje que dice: “Un héroe. ¿Y los bomberos?”. A lo que varios de sus seguidores respondieron: “En Bogotá, con casi 10 millones de habitantes, hay solo 638 bomberos. Algo que al parecer no le ha parecido grave a ninguna administración. No dan a basto”, “Sin duda, un tipo con sangre fría, estado físico y mucho valor. ¡Merece aplausos de la ciudadanía! Aparte, como siempre, surgen preguntas: ¿Dónde fue esto? ¿Por qué fue el incendio? Lograron llegar los bomberos, actuar a tiempo? ¿Tienen material, escalera para esos casos?” y “Pues el tema es que ahora solo nos preocupamos por grabar, ellos preguntan por los bomberos, me pregunto si llamaron ellos antes de iniciar a grabar?, los del apartamento estaban preocupados por salir y el de abajo por ayudar, los vecinos debieron llamar”.

Los usuarios de internet también comentaron las imágenes: “Y lo más raro de todo es que después del incendio el chico desapareció, nadie sabe quien era pero literal fue un ángel”, “Muy tesa toda la situación”, “Héroe sin capa”, “Se la jugó, pero gracias a Dios le salió todo bien”, “Los héroes en Colombia si existen” y “Ese man se merece un bonito regalo de navidad es un HÉROE”.