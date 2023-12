Niño murió luego de caer en alcantarilla en Bogotá y las autoridades respondieron a las quejas por negligencia

Durante la tarde del 4 de diciembre se presentó un lamentable hecho en el que un niño de 5 años murió tras caer a una alcantarilla, que estaba destapada, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, y muriera luego de ser arroyado por el agua. Las personas del sector se quejaron por la negligencia de la empresa de Acueducto y porque los organismos de socorro tardaron en llegar.

Le puede interesar: De ‘anticolados’ no tendría nada: evasores sacaron su sentido arácnido con nuevos torniquetes de TransMilenio

El accidente se presentó cuando el menor iba junto a su abuela y quiso recoger un juguete que estaba en la alcantarilla, pero al intentarlo la corriente fluvial se lo llevó: “Íbamos pasando y el niño vio una máscara y me dijo ‘mire abuelita’, y yo le dije, no, no la alce. Yo me agaché a amarrarle el zapato a la niña cuando me gritó: ‘el niño se cayó en ese hueco’”, indicó Liliana Heredia, abuela del menor, a Noticias RCN.

Le puede interesar: Declaraciones de la mamá de Valentina Trespalacios sobre Jhon Poulos estremecieron al país

Ante la emergencia, uno de los habitantes del sector se metió en la alcantarilla; sin embargo, ya era tarde, pues el niño ya no estaba: “Un muchacho se metió, pero ya al niño se lo había llevado el agua”, informó la familiar de la víctima al medio citado.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Cuerpo de Bomberos llegaron para atender la urgencia; no obstante, la comunidad se quejó de la negligencia por no haber tapado la alcantarilla y dejarla al descubierto y por la demora para llegar al sitio luego de que se informara sobre la emergencia.

Le puede interesar: ¿Recuerda la estatua de Bolívar en la estación Héroes? Ya podrá verla de nuevo en un Parque de Bogotá

Según los vecinos del lugar, esta alcantarilla ha permanecido destapada y siempre se ha intentado colocar escombros a forma de tapa, pero no ha resultado una alternativa efectiva.

Las autoridades respondieron tras el accidente

Luego de que los organismos de emergencia fueran informados sobre el caso, Bomberos, Secretaría de Integración Social, Policía, Alcaldía Local de Kennedy y equipo de la Empresa de Acueducto de Bogotá, desplegaron las operaciones de búsqueda y rescate; sin embargo, el cuerpo del menor fue encontrado sin vida.

Según lo dio a conocer el portal de El Tiempo, las autoridades recibieron el llamado a la 1:29 p.m. y según ellos, llegaron al sitio después de 12 minutos del llamado, a las 3:26 pm encontraron el cuerpo del menor en la Estación de Bombeo Gibraltar; y tras las operaciones de levantamiento el CTI entregó el cuerpo a los familiares del menor a eso de las 7:24 p.m. tal como lo menciono el diario informativo.

De igual manera, la Empresa de Acueducto aseguró que dispondrá de todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos.