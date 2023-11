“Los uribistas van a tener que morderse un codo”: embajador de Colombia en México tras anulación de su nombramiento

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió este viernes la demanda presentada por la ciudadana, Adriana Marcela Sánchez, y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, declarando la nulidad del Decreto 0190 del 10 de febrero de 2023, por el cual se nombró a Álvaro Moisés Ninco, como nuevo embajador de Colombia en México.

Según el Tribunal las razones que llevaron a tomar esta decisión no se basan en los cuestionamientos por su falta de experiencia en el cargo, sino en que “la administración desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, incurriendo en expedición irregular del acto administrativo demandado”.

También señalaron que se “desconoció las observaciones que la ciudadanía hizoa la hoja de vida del señor Álvaro Moisés Ninco Daza, al no haberse pronunciado respecto a las mismas, antes de efectuar el nombramiento demandado”.

Y es que justo la demanda, apelaba a la falta de requisitos por parte de Ninco, argumento, entre otros, como un título profesional, una maestría y 84 meses de experiencia relacionados con el cargo.

“Álvaro Moisés Ninco Daza no pertenece a la carrera diplomática y consular y no acreditó título de posgrado en cualquier modalidad. En el mismo sentido, el nombrado no acreditó experiencia profesional relacionada”, dicen las demandantes.

Según una investigación periodística de Cuestión Pública, Ninco Daza certificó 6 meses de experiencia laboral en Efi SAS, una empresa de un amigo suyo que tenía domicilio en una casa familiar en Bosa.

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, por un aparente maltrato laboral hacia los funcionarios de esa sede diplomática.

De acuerdo con denuncias conocidas públicamente, al parecer Ninco Daza habría tenido un trato y comportamiento displicente con sus subalternos en diferentes reuniones o conversaciones sostenidas.

Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores informar si en el tiempo que lleva el funcionario como embajador se han recibido quejas en su contra y si tiene procesos disciplinarios abiertos.

Álvaro Ninco se pronunció en su cuenta de X tras decisión del Tribunal de tumbar su nombramiento

El destituido embajador de Colombia en México, se pronunció tras la decisión del Tribunal, mostrándose optimista.

“¡Avanzamos! El Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoce en su fallo que la compensación de los requisitos que autorizó el Comité de Méritos, argumento central de las demandas de @PalomaValenciaL y @unidiplo, es procedente. Mi hoja de vida si cumple los requisitos”.

Aseguró, además, que apelará la decisión en segunda instancia “y estoy seguro de que venceremos en lo jurídico. La estrategia del lawfare, la guerra jurídica, no les va a funcionar. Mientras tanto, seguiremos trabajando concentrados en las tareas que nos puso el Presidente @petrogustavo. ¡Lo importante, más que el cargo, es el encargo!”.