Claudia López se refirió a lo que pasará con el metro de Bogotá luego de las elecciones

La alcaldesa Claudia López recordó en que pese a los esfuerzos que se hagan por parte del presidente Gustavo Petro por cambiar la línea del Metro, esto solo tendría validez si es aprobado desde la Alcaldía de Bogotá. Frente a ello, la alcaldesa también aseguró que el próximo candidato que sea elegido como alcalde de la capital conlleva la responsabilidad de continuar con lo ya contratado por las anteriores administraciones.

En medio de un diálogo con la emisora de Blu Radio, López manifestó que pese a que ella no puede decirle a la ciudadanía por quien debe o no votar en las próximas elecciones del 29 de octubre, sí reiteró la importancia de conocer los planes de gobierno de cada uno de los alcaldes para optar por la mejor opción para la ciudad.

De la misma forma dijo que es importante entender que las elecciones traen consecuencias tanto para los proyectos ya firmados como para los próximos a contratarse. Con respecto al tema central del metro la alcaldesa aseguró en este mismo medio que: “Las decisiones que se toman en las urnas tienen consecuencias. Sí importa quién esté en la Alcaldía y quién esté en el Concejo, que son los que de verdad tienen manejo directo del contrato”.

“Ni la primera ni la segunda línea tienen reversa. Aquí, mientras tú y yo estamos conversando, en la primera línea del metro de Bogotá, que sacó adelante la alcaldía anterior su contrato, yo lo que he hecho es ejecutarla están trabajando 4.500 personas. Va al 25% de ejecución la obra. Y claro, el presidente tiene una opinión distinta y hubiera preferido parar ese contrato. ¿Por qué no se ha parado? Porque yo no he dejado parar el contrato”, agregó López.