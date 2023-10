Empezó la licitación para la Segunda Línea del Metro: estos son los consorcios en disputa

Este jueves, la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, anunció que oficialmente se dio apertura a la licitación para la construcción de la Segunda Línea del Metro, desde la localidad de Suba.

Esta línea tendrá 11 estaciones (10 subterráneas y 1 elevada). Conectará las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad, operando en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Asimismo, tendrá 15,5 kilómetros y generará más de 11.000 empleos, beneficiando a cerca de 2,5 millones de habitantes.

“Con la licitación que abrimos hoy, un metro eléctrico, limpio, rápido, la gente ya no se va a demorar 1 hora sino 20 minutos en llegar al centro de Bogotá en la 72 con Caracas”, sentenció la primera mandataria de la capital.

Desde el 15 de mayo, inició el plazo para la obtención de propuestas de precalificación, que finalmente culminó con cuatro firmas internacionales habilitadas que se disputarán la construcción, operación y mantenimiento de la segunda línea:

Metro Línea 2-Bogotá, integrado por Mota Engil Colombia S. A. S. y CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia; el Consorcio Metro Línea 2, conformado por China Harbour Engineering Company Limited y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited; Consorcio Bogotá Metro 2, China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd.; y la Unión L2 Bogotá Metro Rail, cuyos miembros son Sacyr Concesiones Colombia Participados II S. A. S. y Acciona Concesiones S. L.

Ahora, estos cuatro oferentes, tendrán hasta el 14 de febrero del 2024 para presentar las propuestas técnicas y económicas; siendo marzo el mes cuando que se conocerá a quien fue adjudicada la licitación por los próximos 30 años.

“Con toda claridad: el Metro de Bogotá no tiene reversa. Se hace la primera línea y se hace la segunda línea. Y ojalá el próximo alcalde haga la tercera”, señaló Claudia López.