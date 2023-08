“Me gusta la adrenalina”: así se amarran jóvenes de su bicicleta a los buses del SITP

La peligrosa práctica de jóvenes que se movilizan en bicicleta y se cuelgan a la parte trasera de los buses, no es ajena en Bogotá. En las lomas de la localidad de San Cristóbal varios menores de edad arriesgan su vida, en el que solo una frágil cuerda y un alambre doblado, se sostienen de un bus del Sistema de Transporte Urbano-SITP, para bajar a toda velocidad por entre calles. “Todo lo hacemos nosotros. Nos hemos subido de a dos (en la bicicleta)”, dijo Juan Carlos en entrevista a Noticias Caracol y quien cada noche baja en su vehículo que incluso está fabricado por él mismo.

Con un pequeño sillín de color rojo y como única protección guantes y rodilleras, este chico también pone en peligro la vida de otros actores viales que incluso no lo ven en la oscuridad, pues no tiene reflector o casco alguno. “Cada localidad tiene su grupo de gravity. Mi madre me apoya. Me dice que tenga cuidado. Qué baje suave”.

Juan, contó que su recorrido empieza en el Portal 20 de Julio donde espera algún bus del SITP o Alimentador, para así llegar hasta el barrio Juan Rey que queda en una loma.

“El ganchito, vea. Usted dobla una puntilla y la amarra ahí. Tiene que ver que quede bien seguro porque o si no se le suelta y puede quedar abajo de algo”.

Este joven, explica que su decisión de hacerlo es por la adrenalina que siente. “Sí, sí es arriesgado. Pero usted sabe que es lo que le gusta a uno. La adrenalina”. Y frente al riesgo, en el que incluso murió un amigo de él arrollado por una motocicleta, “son cosas que a uno le pasa cuando va bajando. El riesgo que uno corre. La vida. Pero por eso uno tiene su protección, sus guantes y rodilleras por si se llega a caer uno”.

Esta práctica se conoce como ‘Gravity Bike’ y su lugar de origen es en Estados Unidos hace 26 años. Se caracteriza por ser un deporte extremo en el que las bicicletas son modificadas para tener mayor velocidad en la bajada: no tienen frenos, el sillín es más amplio, el manubrio tiende hacia el piso y algunas, tienen unas pesas en la parte delantera.