Según un estudio de la Universidad Nacional entre 2021 y 2022, tres de cada 10 personas que usan TransMilenio, son colados. También, concluyeron que en el primer semestre de 2022 la evasión del pasaje era del 29,66 %. Asimismo, acotaron que las personas que ingresan de manera irregular al sistema lo hacen por los torniquetes con el 15,1 % o por las barreras de control y acceso a discapacitados con el 10,4 %. Mientras que las troncales con mayor evasión son la Caracas Centro, Caracas Chapinero y la carrera 10, donde cuatro de cada 10 pasajeros son colados.

Como parte de las estrategias que viene adelantando el Sistema Masivo de Transporte y las autoridades, la Policía de Bogotá lanzó un nuevo método para aportar a contrarrestar la evasión del pasaje.

Se trata de ingresar a los buses duales y de SITP, y en compañía de funcionarios de TransMilenio, verificar uno a uno de los ciudadanos por medio de una aplicación si pagaron o no el valor respectivo. “Con esa aplicación efectivamente nosotros podemos ver el momento en que esta tarjeta ha sido validada por última vez. Entonces, como estamos en un viaje que se está desarrollando podemos ver si la validación es hecha”, aseguró el gerente Orlando Santiago Cely, en entrevista con Noticias Caracol.

Respecto a las consecuencias que habría, Cely informó que las personas que incumplan deben bajarse del bus y pagar un comparendo de $155.000.

“¿Y quiénes piden prestada la tarjeta?”: rechazo por estrategia de TM que verificará pago del pasaje en buses

Tras esta nueva medida, en redes sociales varias personas cuestionaron y plantearon escenarios que ocurren diariamente, como el pedir prestada una tarjeta cuando está en saldo rojo o la persona simplemente no la tiene.

“¿Van a bajar a todas las personas que viene a hacer trámites desde veredas por fuera de Bogotá y que cuando llegan le piden el favor a alguien más de pagarle el pasaje? Es ridículo”. “Que es esta ridiculez, @PoliciaColombia haciendo estos acompañamientos mientras roban y acosan a personas en el sistema y en las calles. Con razón uno sale y no ve un policía por ningún lado”. “Le pago el pasaje a mi mamá porque ella no tiene tarjeta, o le presto pasajes a mi hermana porque ella le debe a su tarjeta y no le alcanza, o dejo la tarjeta y le pido el favor a alguien que me venda un pasaje... que estrategia tan mala”.

Frente a este caso, el gerente de TransMilenio, Orlando Santiago Cely, dijo que esto es irregular y “la única forma de ingresar al sistema es con nuestra tarjeta, pagando el pasaje de manera personal”.