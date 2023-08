Esposa del personero de Cali aseguró haber sido víctima de violencia, pero la Policía la habría amedrentado para que no denunciara

A través de redes sociales se conocieron unos documentos en los que se da constancia de una presunta agresión física del personero de la ciudad de Cali, Harold Cortés, en contra de su esposa.

Le puede interesar: ¿Iban por el candidato? Dispararon contra integrante de campaña de Deninson Mendoza

De acuerdo con los documentos de la Policía Metropolitana de Cali, este presunto caso de violencia intrafamiliar fue denunciado inicialmente por la esposa de Cortés.

“Me dirijo a este despacho con el fin de informar de manera oficiosa un presunto hecho de violencia intrafamiliar, el cual es remitido por parte de la señora capitán Martha Lucía Orejuela, jefe del Grupo de Atención de Violencia contra la Mujer, Familia y Género, y hecha por la presunta víctima, la señora Martha Isabel Gutiérrez Segura, quien manifiesta que su esposo el señor personero de la ciudad de Cali, quien al parecer la violentó físicamente en el barrio Aguacatal” indica in fragmento del documento que una patrullera habría remitido a la Fiscalía.

En el documento se puede observar que tiene como fecha el 08 de agosto del 2023, pero apenas se difundió en redes sociales este domingo 20 de agosto.

“He sido violentada físicamente por mi esposo el personero de Cali. En horas de la tarde mi hijo se encontraba con un amigo del equipo de fútbol viendo una película y me dice que quieren ir a la piscina, les dije que sí, me puse vestido de baño y nos dirigimos a la piscina, saqué una cerveza de la nevera y él me preguntó que para donde iba, que por qué me había cambiado, yo le dije que para la piscina y que no me iba a poner jean porque hacía mucho calor” sería el comienzo del relato de la esposa del personero.

En el documento también se narra la forma en la que se agredió a la mujer y las lesiones que le habría causado su esposo, Harold Cortés.

Lea también: Autoridades ficharon al presunto asesino de Lisandro Vallecilla, músico de Canalón de Timbiquí

“Me fui y cuando regresé él saca de la nevera 2 cervezas, se altera y me arrebata todas las cosas, quitándome los documentos, tarjetas de crédito, cédula, el celular y las llaves del carro, me agrede físicamente y me aruña el cuello; yo salí corriendo, llamé a mis hijos y salimos corriendo en el carro de mi hija, me tocó dañar la garita para poder salir de allí”.

En la carta siguen diciendo que luego de esto, llegaron miembros de la policía a la casa donde habían sucedido los hechos, la amedrentaron y le dijeron que no lo denunciara, que se le podía “tirar la carrera”.

“El día 07 de agosto del 2023, siendo aproximadamente las 20:00 horas, funcionarios del Grupo de Atención de Violencia Contra la Mujer, Familia y Género, se dirigen al comando de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali donde se encontraba la presunta víctima de violencia intrafamiliar, la señora Martha Isabel Gutiérrez, quien en el momento de la atención de violencias basadas en género recibe varias llamadas y desiste de la denuncia. Se deja constancia que la víctima manifiesta no querer activar la ruta por la Fiscalía o centro médico” indica la Policía Metropolitana de Cali.