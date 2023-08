Más de 85 ausencias y desplantes sin justificación, son los datos que usó la Oposición para solicitar al Congreso este martes, exámenes médicos para el presidente Gustavo Petro, bajo el argumento de que el Legislativo tiene la facultad de averiguar por su estado de salud.

”Se debe conformar una comisión de tres especialistas. Uno por la academia de Medicina, otro por la Federación Médica y otro por el tribunal de ética médica, y ellos deben hacer unos informes médicos con un cuadro sintomático claro, certificado que demuestre la situación de salud del presidente de la República”, explicó el representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Garcés.

A esta petición se sumó también el Partido Cambio Radical, justificando que es un tema de interés nacional”, dijo la representante Carolina Arbeláez. “Los colombianos queremos saber cuál es la causa, cuál es la razón por la cual el presidente ha faltado y ha incumplido en su agenda por más de 85 veces”, agregó.

Por su parte, el Partido de Gobierno, Pacto Histórico, rechazó y criticó la solicitud. “Cuando no se tienen argumentos ni ideas serias frente a lo que ocurre en el país, pues campea la trivialidad. Por supuesto, esa es una opción, el ser ligeros en el debate público, pero ese es el camino que han tomado algunas personas en la oposición política”, dijo Iván Cepeda.

Petro se ‘emberracó’ con la oposición por solicitarle exámenes médicos: “no pierdan tiempo conmigo”

A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario se pronunció frente a esta solicitud y se mostró bastante molesto.

“Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”, enfatizó.

El mensaje del primer mandatario se dio luego de que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lo defendiera y justificara sus ausencias por “mucho trabajo” del presidente. “Está gobernando, está entregando resultados. Gustavo Petro viene enfrentándose a poderes económicos poderosos. Eso no es estar loco. Eso es tener un profundo amor por el país. Es un presidente que está ejerciendo”.