Violador entró a un glamping e intentó abusar de una joven frente a su novio

En las últimas horas, una pareja de jóvenes realizó una aterradora denuncia pública a través de redes sociales. Los denunciantes manifestaron que tras alquilar una habitación en un reconocido glamping, vivieron uno de los peores momentos de sus vidas. Un aparente abusador sexual logró infiltrarse en la habitación para violar a la mujer frente a su novio.

Esteban y Natalia, contaron cómo fueron atacados de manera inescrupulosa.

“Quiero compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví en un Glamping ubicado en Tobia Chica, Nocaima, Cundinamarca. El 11 y 12 de agosto de 2023, mi pareja y yo nos hospedamos en ese lugar”, señaló el denunciante.

Aunque todo en el sitio era paz y tranquilidad, nadie se percató de que un intruso logró violar la seguridad de la zona para cometer sus fechorías.

“Todo empezó bien, pero el día 13 de agosto todo cambió en la madrugada, me desperté y me encontré con un hombre que irrumpió en nuestro glamping. En ese momento, nos amenazó con un machete y nos obligó a sentarnos en diferentes lugares. A mi novio lo tuvo contra la esquina del cuarto y a mí me dejó en la cama. Durante ese tiempo de terror, el hombre nos amenazó y me intentó violar”, se escucha en el relato.

En medio del desespero, Esteban decidió persuadir al sujeto para salir de la habitación y este accedió.

“Intentamos ofrecerle dinero, nuestros celulares, cualquier cosa con tal de que nos dejara en paz, pero él solo quería abusar sexualmente de mí. Mi pareja, en un acto de desesperación, propuso que me dejara a mí y se lo llevará a él al auto, pero la situación empeoró aún más”, revelan.

En medio de un descuido del abusador, el joven Esteban encendió su carro y lo usó para arrollar al hombre que tenía un machete en sus manos: “le dijo a Esteban que lo iba a dejar encerrado en el auto, en ese momento lo pudimos distraer chocando nuestro auto hacia él”.

Por fortuna, todo salió bien para las víctimas y lograron salvarse. Sin embargo, denuncian que pese a la escena de terror que vivieron en el lugar, no fueron atendidos dignamente y hasta les “cobraron” por los servicios que no garantizan la seguridad de los huéspedes.

Hasta el momento, no se conoce una declaración oficial de la entidad involucrada.