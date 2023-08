“Va solo. Va solo”: periodista hizo las veces de mamá para enseñarle a un joven en vivo como montar cicla

Durante el jueves 10 de agosto, en el marco del Festival de Verano, se llevó a cabo la histórica ciclovía nocturna en 98,4 kilómetros de trayecto por las vías principales de Bogotá. Desde las seis de la tarde, hasta la medianoche, cientos de personas acudieron a las 11 rutas dispuestas por la Alcaldía disfrutando del deporte, cine, gastronomía, música y hasta observación astronómica en el Planetario. “Gracias a los bogotanos que rodaron esta noche. Esto es para gozarnos nuestra ciudad, para tener buena energía, para compartir con amigos y para recordar que nuestra cultura ciudadana es la que hace la calidad de vida de los bogotanos”, señaló la alcaldesa, Claudia López.

Mientras se realizaba esta actividad, otros ciudadanos se quejaron a través de redes sociales, pues para quienes se dirigían a sus casas tuvieron que soportar más horas de trancón. “Esta ciclovía nocturna, en una ciudad absolutamente colapsada, hay que replantearla. Miles de autos detenidos por horas emiten toneladas de CO2 y esto se vuelve un contrasentido: Deporte Vs contaminación. Deporte Vs bogotanos desesperados por llegar a sus casas”, aseguró el candidato a la Alcaldía, Gustavo Bolívar.

El divertido momento que protagonizó periodista durante ciclovía cuando ensañaba a joven montar bici

Durante esta jornada de ciclovía nocturna, un joven fue protagonista por cuenta de una entrevista que brindó a CityTv. En un fragmento del noticiero difundido a través de redes sociales, se le ve abordo de una bicicleta agradeciendo por el espacio para poder aprender a rodar. “Gracias por la séptima. Gracias por enseñarme a montar cicla. Casi no me gusta (la ciclovía nocturna), pero por aprender está bien”.

Ante sus palabras, el reportero Nicolás Romero le dijo que demostrara su aprendizaje ante las cámaras, a lo que Esteban se puso nervioso intentándolo con risa nerviosa. “Hágale lo vemos”. “Uy no espere que me puso mucha presión”. “Hágale que ahí no le pasa nada”, responde el periodista”. “Ayuda”, dice el joven. “Venga yo lo llevo. Dele. Dele. Va solo. Va solo”. “¡Ay no, el freno, el freno!”, responde entre risas el amigo de Esteban.

El video causó curiosidad entre usuarios, quienes resaltaron la labor del reportero como espontánea y cercana a la gente. “Un periodista de CityTv cubre las noticias de un paro de manera adecuada y además te empuja cuando estás aprendiendo a montar bici. Como Bogotana cityTv esta en mi cora”. “@NicoRomero_17_ es el mejor reportero del noticiero de la noche, por algo le dicen “El Intrépido”.