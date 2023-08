No es una broma: así “atacan” palomas a peatones que pasan por debajo de los árboles

En Bogotá todo puede pasar y un video reciente compartido a través de redes sociales, da cuenta de como varias personas son víctimas de unas palomas. Sí. Aunque parezca raro o incluso digno de una buena broma, jóvenes grabaron con su celular, como estas aves “atacan” a los transeúntes que pasan frente a la sede tecnológica de la universidad Distrital Francisco José de Caldas. ‘Toteados’ de la risa, graban a un señor que pasa tranquilo por debajo de un árbol y de un momento a otro se toca su cabeza sin saber qué pasó.

El hombre voltea a mirar y se percata que son las palomas quienes le hicieron pasar un extraño momento. Otra víctima, esta vez un joven, camina tranquilo y una de las palomas vuela para picotearlo.

Finalmente, otro señor que camina por la cera y se acerca a la caneca de basura para botar un papel, también es “asaltado” por las aves.

El video ya cuenta con más de 180 mil reproducciones, 15 mil me gusta y 200 comentarios, dentro de los cuales están las posibles teorías del porqué las palomas estarían haciendo eso.

Te puede interesar: “Estoy muy bien acompañada”: Marbelle ya tiene su candidato a la Alcaldía de Bogotá y hasta café compartieron

“Mi abuelo ayer me estaba contando que lo pico un pajarito al frente de la universidad y hoy me sale el video jakakakakakakakjaa”. “estan protegiendo su nido, todos los q’ pasan son “INVASORES” de su territorio😅😅😅¡qie lindos!”. “Epaaaaa la venganza de la naturaleza 😂🥰”. “ajajajajajajaja me pasó hace una semana pasado por ahí y nadie me creyó JAJAJAJAJAJ”. “jajajaja un día me pasó, me persiguió toda la cuadra y me pegó 3 veces 😭”.