Cayeron sicarios que asesinaron a negociante de vehículos lujosos en gimnasio al norte de Bogotá

En horas de la tarde del 24 de julio, se registró un homicidio sobre la Calle 85 con Carrera 7, a la salida del reconocido gimnasio Bodytech. La víctima fue identificada como Alberto Ortega, un hombre de 57 años de edad, que tenía anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión desde el año 2017, según la alcaldesa Claudia López y que además se desempeñaba como negociante de carros de lujo, vendiendo automóviles deportivos de marcas de como Porsche.

Los sicarios se movilizaban en una motocicleta y le dispararon a Ortega, justo cuando salía del lugar para posteriormente huir hacia rumbo desconocido.

“Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios!”, dijo al respecto la alcaldesa, además de responsabilizar al Gobierno Nacional por quitarle policías a Bogotá, no construir más cárceles y no apoyar a fiscales y jueces.

Ellos son los señalados asesinos de negociante de carros que murió cuando salía de un gimnasio

Tras más de una semana de registrar el hecho sicarial, en horas de la mañana de este viernes 4 de agosto, el CTI de la Fiscalía informó de la captura de los dos señalados homicidas de 24 años, en los barrios Tres Reyes y el Ensueño de la localidad de Ciudad Bolívar, en donde fueron ubicados tras 15 días de labores de investigación.

Te puede interesar: Más hipótesis sobre el crimen en Corferias: ¿una de las víctimas estaría relacionada con las ‘narcovacas’?

Uno de los señalados autores del crimen cuenta con una sentencia condenatoria vigente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego.

En la diligencia de aprehensión, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que también les fue incautada la motocicleta en la que se transportaban cuando cometieron el delito.

“Se logra la captura de dos sicarios que realizan el homicidio a una persona destacada que salía de un gimnasio reconocido al norte de la ciudad. Estas personas fueron plenamente identificadas junto con la inmovilización de la moto con que realizaron el hecho”, aseguró la general Sandra Hernández, directora de la Policía.

Los sujetos fueron presentados ante la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.