“¿Hasta cuándo?”: Claudia López responsabilizó al Gobierno por sicariato y le llovieron críticas

La zozobra continúa por el reciente crimen presentado en la Carrera Séptima con Calle 85, en la tarde de este lunes 24 de julio. La víctima fue identificada, la Policía ya investiga el caso y la alcaldesa Claudia López emitió un pronunciamiento responsabilizando al Gobierno Nacional.

La víctima del hecho de sicariato a las afueras del gimnasio Bodytech ubicado en este prestigioso sector de la ciudad fue identificada como Alberto Ortega, un hombre de 57 años de edad. Ortega tenía anotaciones judiciales del año 2017 y estaba dedicado al negocio de carros de lujo, vendiendo automóviles deportivos de marcas de como Porsche.

La alcaldesa Claudia López reveló que el comerciante de carros tenía anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. “Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios!”, dijo al respecto la alcaldesa, además de responsabilizar al Gobierno Nacional por quitarle policías a Bogotá, no construir más cárceles y no apoyar a fiscales y jueces.

La mandataria de la capital destacó que el comerciante fue ajusticiado y que el vacío que dejan la reducción de la Policía en Bogotá y la impunidad “lo están cubriendo sicarios”. “Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo sino una necesidad imperiosa! Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”, agregó la alcaldesa.

Críticas a Claudia López por culpar al Gobierno de sicariato en Bogotá

Sus declaraciones no cayeron muy bien en usuarios en redes sociales que han reaccionado a su trino. Muchos consideran que debería asumir su responsabilidad y no culpar al Gobierno de lo que está sucediendo en la ciudad.

“Tan raro que la culpa nunca es suya. La incompetente nunca es usted. Qué vergüenza de alcaldesa”, señaló el periodista Alejandro Barragán.

“Mientras le dan más policías a Bogotá usted puede invertir en tecnología, sólo por darle un ejemplo. Eso de echarle la culpa a los demás ya pasó de moda. ¿No le hace propaganda a Bogotá como una #SmartCity por el mundo? Pues hagamos que sea verdad”, comentó la urbanista Cristina Calderón. “Llame al Chapulin colorado....usted es la Alcalde”, también destacó otra usuaria al respecto.