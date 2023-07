Otra mujer cayó de una estación de TransMilenio tras ser atracada: se fracturó y nadie la ayudó

Un aterrador caso de atraco se registró al interior de la estación Terreros de TransMilenio, ubicada en el municipio de Soacha. Allí, una mujer fue víctima de un delincuente que ingresó a uno de los buses del sistema de transporte. El sujeto se acercó a la mujer para quitarle su teléfono celular. Sin embargo, esta no se dejó y forcejeó con el bandido. Lamentablemente, la víctima en medio del enfrentamiento terminó por caer de la estación. Quedó con graves heridas en su cuerpo.

Lea también: ¿Se va el ‘Che’ Guevara de la Nacional? Su imagen desapareció del campus por esta razón

Ivonne Salamanca fue la mujer atacada. Ella se encontraba al interior de un bus articulado que estaba próximo a hacer la parada en la estación Terreros de TransMilenio en Soacha. Una vez el bus se detuvo, un hombre se subió y le robó el celular. La mujer forcejeo con el bandido, pero este la sacó del articulado y la lanzó desde la estación a la vía del TransMilenio.

“Todo mi peso cayó sobre la pierna y tuve una fractura de platillos tibiales. Absolutamente nadie de TransMilenio, nadie me colaboró”, aseguró la víctima del atraco a Blu Radio.

La víctima aseguró que ningún funcionario de TransMilenio le colaboró tras caer de la estación. Tras el fuerte impacto que recibió, quedó con graves heridas y una fractura en una de sus piernas. Además, tuvo que esperar una ambulancia por bastante tiempo.

Más noticias: Póngase a ‘camellar’: Éxito busca gente con poca experiencia, hay sueldos de hasta $4 millones

“Mi esposo me auxilió y me llevaron al hospital Cardiovascular de Soacha. Quiero hacer esta denuncia en honor a lo que le pasó a esta chica porque uno no sabe cómo reacciona, no la juzgo”, agregó al citado medio.