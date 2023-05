¿Se le cae seguido el internet? Estas son las localidades que cuentan con el peor servicio

Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del Dane, la población mayor de cinco años elevó su uso de celulares (90 %) e internet (72,8 %). Sin embargo, la brecha de acceso al internet sigue siendo evidente. La entonces ministra de las TIC, Sandra Urrutia, comentó que “solo el 28,9 % de los habitantes del campo tiene conectividad. Quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo aumentar la conectividad en el territorio nacional. La idea es llevar los dispositivos y desarrollo de habilidades TIC a quienes más lo necesitan”.

Bogotá (81,5 %) y el Valle del Cauca (79,0 %) son los territorios con mayor porcentaje de acceso a internet. Le siguen Risaralda (72,8 %); Tolima (67 %) y Caldas (66,8 %). En contraposición, se ubicaron; Vichada (4,6 %), Vaupés (10,6 %) y Chocó (14,6 %).

Y es que según la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (Ocde), Colombia es el país miembro que cuenta con menor cobertura de este servicio, pues solo el 60,5 % del territorio lo tiene, frente al 99,9 % de Corea del Sur -quien lidera el ranking- seguido de Noruega con 99 %. Asimismo, el país del sagrado corazón es una de las naciones con menos computadores en los hogares (37,2 %) en los que en su mayoría se encuentran en las zonas urbanas ; seguido por Brasil, 39,2 %; México, 44,2 %; Turquía, 50 %; y Costa Rica, 52,8%.

¿Vive ahí? Conozca las 5 peores y mejores localidades con internet en Bogotá

La Revista Diners, analizó recientemente la herramienta, nperf We Qualify Your Connection, para concluir con la entrega de las cinco localidades con mejor y peor internet de Bogotá según la empresa que preste el servicio. Para seleccionar las zonas deficientes, tomaron en cuenta aquellas en que la conexión es menor a 0,5 megas de velocidad, más no de cobertura. Es decir, hasta dónde pueden prestar el servicio la compañía.

Las 5 mejores localidades con internet

1. Norte de Chapinero

2. Antiguo Country

3. Usaquén

4. Los Molinos

5. La Candelaria

Las 5 peores localidades con internet

1. Siete de Agosto

2. La Española

3. Kennedy

4. Suba

5. Ricaurte