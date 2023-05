¿Se dejaría de comprar dos carros? La propuesta con IA para modernizar el pico y placa en Bogotá

El 10 de enero de este año, la Secretaría de Movilidad tomó nuevos lineamientos respecto a la normativa del pico y placa en Bogotá. Según las nuevas disposiciones, los días impares circulan los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 y los días pares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto argumentaron, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad, hacer más equitativo el uso del carro, cuidar el medio ambiente y facilitar los 434 frentes de obra que se llevan a cabo, así como el mantenimiento de la malla vial.

Aunque el Distrito había informado cambiar la rotación cada 3 meses, de acuerdo al mejoramiento de la movilidad, el 12 de abril informaron que no lo harían y se mantendría tal cual desde un inicio.

“Se logró una importante reducción de la congestión vehicular del 6,8 %, lo que permitió que la velocidad aumentara y los ciudadanos gasten menos tiempo en sus recorridos. Esto beneficia a quienes van en su carro particular y a los usuarios del transporte público zonal”, señaló Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.

Sin embargo, esta disposición fue demandada por el colectivo juvenil Más Acciones, Menos Rostros, la cual recientemente fue admitida en el juzgado 45 Administrativo del Circuito de Bogotá.

Pese a que el movimiento pidió que se impusieran medidas cautelares como la suspensión inmediata de la medida de pico y placa, el togado las negó por considerar que no sustentaron la urgencia y la necesidad de tomar esa decisión, y, por el contrario, admitió el estudio y análisis de la demanda de nulidad y anunció que se encargará de verificar si la administración distrital vulneró los derechos de los ciudadanos.

“La parte actora en los fundamentos para solicitar la medida cautelar de urgencia, no señaló ningún argumento relacionado con la inminencia de la medida, sin previamente correrle traslado a la entidad demandada, sino que se limitó a señalar las mismas razones que hacen parte de los cargos de nulidad alegados en la demanda”, precisó el juzgado 45.

Desde PUBLIMETRO consultamos con el colectivo nacido en noviembre de 2022 para entrevistar a su líder, quien pidió mantener el anonimato, porque “queremos descandidatizar el rostro y politizar la idea”, y conocer el porqué de la demanda y qué proponen para cambiar la medida.

¿Por qué demandar la reciente medida del pico y placa?

Bogotá tiene un régimen especial distinto a las demás ciudades que es el Decreto 1421 del 93. Y en el numeral 19 del artículo 12 dice que asuntos de Tránsito y Transporte es competencia exclusiva del Concejo de Bogotá no del Alcalde Mayor. Ese es el primer argumento fuerte.

Lo segundo tiene que ver con el acuerdo de París y con el Partido Verde: el derecho fundamental a un ambiente sano y a una ciudad eco sostenible. Eso no sucede con la medida del pico y placa solidario, porque nos convertimos en una ciudad irónica que cuando uno tiene recursos, no contamina porque tú pagas la excepción, pero cuando no tienes recursos sí contaminas.

Y el tercer argumento tiene que ver con el principio de legalidad, qué consiste en que la discrecionalidad es exclusiva, no es amplia. Es decir, la Administración Distrital distribuyó a su antojo el grupo de dígitos a restricción. Esa discreción es ilegal.

La Secretaría de Movilidad argumentó con dejar la medida porque la congestión vehicular se redujo al 6,8 %

No es cierto. En Bogotá los únicos estudios recientes en materia de movilidad son relacionados al parque automotor Distrital, no con la realidad del volumen de tránsito en el perímetro urbano en la ciudad. Hoy nadie sabe cuántos vehículos transitan. Además, cuando ellos arrancaron con esa medida no estaban las universidades y colegios funcionando. Estábamos de vacaciones.

¿En qué consiste la medida de pico y placa que ustedes proponen?

Creamos un algoritmo que toma la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito para que empiece a coordinar las letras y los números con inteligencia artificial. Entonces nosotros proponemos es sacar de circulación dos letras y dos números al día. Ejemplo; este miércoles salen AB14, mañana CZ25 y así sucesivamente hasta completar la semana. Todos salen.

Es así como al sacar cuatro dígitos y no solo uno como es ahora, estamos sacando de tránsito al día 6 vehículos de cada 10 y no 2 de cada 10, como resulta con la medida del Distrito. Eso implica que tú solo vas a tener pico y placa una vez a la semana, no dos o tres.

De esta forma empezamos a mudarnos a la tecnología porque estamos muy atrasados. ¿Cómo empezar? En Arizona y California, digitalizaron la placa de metal. Lo que quiere decir que cuando tienes pico y placa se vuelve roja, cuando no se pone en verde y es más funcional para el Control de Tránsito y Transporte. No es costo.

Pero igualmente sería un gasto para los conductores

La placa digital en costo- beneficio realmente es muy económico si comparas cuánto le vale hoy al Distrito un día de movilidad con el pico y placa solidario. Nosotros ya contamos con ese algoritmo y podemos cofinanciar eso con banca multilateral. El Distrito tendría que invertir en la mudanza de las placas metálicas a las digitales.

¿Qué viene entonces jurídicamente con la demanda?

La respuesta de la Alcaldía fue oponerse a las medidas cautelares con un argumento de que ellos sí tenían competencia para hacerlo, pero no lo fundamentan. Por eso estamos muy convencidos que va a tener mucho éxito esta demanda porque no tiene competencia la alcaldesa de Bogotá, sino el Concejo.

Entonces, si sale el ordenamiento jurídico del Decreto 003 de 2023 que regula la nueva medida del pico y placa, pues sigue vigente la anterior. Por eso es un llamado de atención para ver lo atrasados que estamos como ciudad y dar una propuesta alternativa.

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad?

Desde la entidad indicaron que “las demandas han sido contestadas con los argumentos correspondientes. En caso de ser notificados de algún nuevo proceso, la entidad expondrá los argumentos necesarios para que el juez correspondiente los analice y decida dentro del proceso judicial”.