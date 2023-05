Confirmado: Hollman Morris será subdirector de RTVC, “reforzará equipo de Gobierno”, según MinTIC

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, confirmó en la tarde de este viernes 19 de mayo que Hollman Morris estará en el cargo de subdirector de RTVC, Sistema de Medios Públicos. El funcionario además acotó que llegará a “reforzar el equipo de gobierno” y le dio la bienvenida.

Morris llega a completar el equipo que será encabezado por la actriz y gestora cultura Nórida Rodríguez, quien quedó en la gerencia de RTVC, luego de que precisamente Morris sonara en la opinión pública para ocupar este cargo.

A pesar de que el candidato había comentado a Publimetro Colombia que estaba evaluando la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Bogotá, este viernes se descarta la posibilidad debido a su nueva ocupación en RTVC. Incluso, dos partidos políticos ya habían ofrecido darle el aval para aspirar en las elecciones regionales: Colombia Humana (del presidente Gustavo Petro) e Independientes (del alcalde de Medellín Daniel Quintero).

¿Quién es Hollman Morris?

Morris es comunicador social de la Universidad Javeriana, es becario del Dart Center for Journalism and Trauma, de la Universidad de Harvard y la Fundación National Endowment for Democracy (NED). Su vida profesional ha estado atada a los medios de comunicación, pasando por AM-PM, Noticiero Nacional, RCN, El Espectador También se ha desempeñado como gerente de Canal Capital en la administración del hoy presidente Gustavo Petro y en el año 2015 fue electo concejal de Bogotá.

En 2019 pasó por un proceso ante la Fiscalía General de la Nación por denuncias de abuso sexual y violencia de género, proceso que fue archivado por este ente judicial.