Joven aseguró estar siendo amenazado luego de que su moto vendida, estuviera involucrada en un robo

La Personería de Bogotá presentó un informe sobre las zonas más peligrosas de Bogotá. Cuatro UPZ son las zonas que albergan la mayor cantidad de delitos durante enero y febrero de este año: Ciudad Montes y Zona Industrial, de la localidad Puente Aranda; y La Sabana y Santa Isabel, de la localidad Mártires. Además, durante los dos primeros meses, se registraron nueve homicidios en esas cuatro Unidades de Planeamiento Zonal. Por otro lado, la última encuesta sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada por el (DANE), evidenció un aumento sobre la percepción de inseguridad en el territorio nacional. Para 2022, fue de un 52,9 %, a diferencia de 2021 que se posesionó en 44 %.

Joven vendió su moto sin hacer traspaso y el vehículo está siendo utilizado para robar

En la tarde del jueves, se conoció de un robo en Bogotá. Fue gracias al video tomado por un testigo y publicado en TikTok, que quedó captado el delincuente, cuando huía abordo de una motocicleta. En la grabación quedó claramente captado el número de las placas. Por lo que usuarios consultaron en internet para dar con el paradero del propietario.

Sin embargo, quien registra en la basa de datos, es en realidad el anterior dueño, que en entrevista con Noticias Caracol, narró como a partir de este hecho delictivo, ha sido amenazado injustamente.

“Me siento intimidado, con miedo para mi familia, amigos. Porque me han amenazado. Me han llegado mensajes súper fuerte. Tienen fotos dónde vivo. De mi establecimiento. Diariamente me busco la plata es emprendiendo”, denunció, Juan Pablo Vinchery.

El joven contó que decidió prescindir de su motocicleta hace dos meses, por lo que tomó la decisión de venderla el 30 de marzo de este año. Sin embargo, dijo, no ha concretado el traspaso con el nuevo dueño. “Por motivos de viaje de él”, señaló.

Vinchery, contó además que la motocicleta que aparece en el video son parecidas, pero no iguales. Pues la que vendió, dijo, está en Villavicencio.

Finalmente, narró que presentaron una denuncia ante el CAI de la Policía, “para que nos brindara al menos protección porque tenemos muchas amenazas. Pero nos dijeron que primero teníamos que ir a la Dijín para que nos autorizara el esquema de protección”.