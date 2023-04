‘Ojo de la noche’ sufrió accidente en la camioneta en la que se transportaba en vías de Bogotá

Edward Porras, mejor conocido como el ‘Ojo de la Noche’, no durmió este martes para informar y a la vez para denunciar, visiblemente molesto, al IDU de la Alcaldía de Bogotá, por su negligencia al no arreglar los huecos, que se están convirtiendo en cráteres en la capital. Por uno de ellos fue víctima de un accidente que, por suerte, no pasó a mayores.

Sin embargo, el accidente sí generó daños materiales considerables en la camioneta en la que se desplazaba realizando su labor como ‘Ojo de la noche’ en Noticias Caracol.

“Huecos que provocan accidentes, huecos que acaban llantas”, así comienza el informe del ‘Ojo de la Noche’, de este martes 25 de abril, en el que esta vez, el mismo periodista fue quién sufrió el hecho en carne propia.

Siguió relatando que “esta vez nos tocó a nosotros. Dos llantas se averiaron por culpa de este hueco, así como nos pasó a nosotros y no se imagen a la cantidad de conductores que afecta”, lamentó el comunicador, quien además hizo un enfático llamado “a la gente del IDU, porque es una vía principal”.

El hueco y a la vez trampa está ubicado en la calle 13 con carrera 68, en la salida de la Terminal de Transportes, en el sentido oriente occidente. “Por favor para que tapen ese hueco, que es bastante profundo y son muchas las personas afectadas”, advirtió.

Por fortuna, sólo hubo daños materiales que lamentar tras el daño de las dos llantas del vehículo. También el ‘Ojo de la noche’ dijo que el daño saldrá, por un “Ojo de la cara” , en este caso, ya que cada neumático cuesta entre un millón y dos millones de pesos. “¿Y allí quién responde?” , se preguntó el periodista.