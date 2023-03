Francia Márquez ya escuchó su hit musical de ‘El helicóptero’ y no dudó en escribirle al compositor

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas y lo siento”, fueron las contundentes palabras de Francia Márquez, en medio de una entrevista con Revista Semana, sobre el porqué se movilizaba en helicóptero hasta su casa en Dapa, en el Valle del Cauca.

Fue tanta la polémica de sus declaraciones, que no solamente se quedó en redes sociales y hasta quejas de sus vecinos por el fuerte ruido que genera este tipo de vehículo una vez aterriza -ustedes no saben lo que es tener que oír ese aparato tan cerca, casi encima- sino que se volcó hasta a una canción. Sí. Una pieza musical que se ha vuelto viral en redes sociales por su pegajoso ritmo al son de salsa choque.

A través de su cuenta en TikTok, el caleño, Manuel Fernando Victoria de 38 años, compartió el clip de ‘El Helicóptero’ que precisamente, su letra, es a partir de las afirmaciones de la segunda mandataria de Colombia.

Francia Márquez escuchó su hit musical de ‘El helicóptero’ y le envío un mensaje al autor

Victoria, en entrevista con esta misma Revista contó que todo empezó como un ejercicio de experimentación musical, pues le llamó la atención de su acento, dicción y los gestos de la funcionaria. “Fue algo que hice por diversión. Yo suelo hacer fragmentos así, por gusto, por experimentar con la música. Y los comparto, pero jamás imaginé que ese estribillo iba a tener tanto éxito”.

Fue tanta la viralidad de la canción que no sólo, dice, le tocó terminarla sino que llegó a oídos de la vicepresidenta. “Me sorprendió la reacción de tanta gente. Hasta la vicepresidenta me escribió por TikTok para felicitarme porque le había gustado la canción. Incluso, me dijo que me iba a enseñar los pasos”.