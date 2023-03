“No sea sapo”: peatón ‘madreó’ a periodista que lo confrontó por no usar puente peatonal

En las calles de la ciudad de Bogotá suceden imprudencias a diario y los peatones hacen parte de los actores viales que caen en la irresponsabilidad. Un periodista cuestionó a uno de ellos y salió insultado en medio de un reporte.

Efraín Arce, reportero de Noticias RCN, brindó un nuevo reporte sobre imprudencias viales cometidas por peatones que no usan los puentes peatonales. Su nota hecha desde la Avenida Américas, una importante y transitada vía de la ciudad, ofreció reportes sobre las personas lesionadas por este tipo de acciones imprudentes.

El periodista señaló que el año pasado, 2022, murieron 44 personas en la ciudad de Bogotá por situaciones como no usar el puente peatonal. En solo tres meses del año 2023 ya son 40 las personas que han muerto por lo mismo.

En medio de su nota periodística, Arce decidió cuestionar a algunos ciudadanos que arriesgan su vida por el no uso del puente peatonal. Así, se dispuso a preguntar a los peatones que corrían de un lado a otro de la vía en medio del tráfico.

“¿Por qué no usas el puente peatonal? ¿Sabes que pones en riesgo a las demás personas?”, pregunta. Una ciudadana le contestó y dijo: “voy tarde... yo sé pero voy tarde”.

Sin embargo, la reacción de otro ciudadano generó indignación, pues lejos de ser amable, insultó al periodista. Además, el reportero comentó que constantemente los agentes de tránsito que tratan de concientizar a los peatones también reciben insultos.

“No sea sapo. A usted no le importa, no es su vida”, dijo en cámara un ciudadano que fue cuestionado por Arce por arriesgar su vida y la de los demás.

Las cifras con respecto a este fenómeno van en aumento para este año, pues si bien en todo el año pasado se registraron 561 personas lesionadas, este año, en solo tres meses, ya son 521 personas.

A pesar de esta problemática y con la gravedad que arrojan las cifras, la multa por incumplir esta norma es de solo 34.863 pesos, un monto que no endurece las medidas contra el incumplimiento.