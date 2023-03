Nuevo atropello en Migración: funcionario discriminó a padre soltero que viajaba con su hija adoptada

El mismo padre, Fernando Segura, hizo pública su denuncia por lo que él consideró un caso de discriminación de un funcionario de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, cuando intentaba viajar a Estados Unidos con su hija de año y medio.

El hombre, padre soltero, aseguró en Blu Radio que estaba muy emocionado con el viaje pues eran las primeras vacaciones junto a su bebé, de un año y siete meses y a quien adoptó hace más de un año, convirtiéndose en uno de los primeros colombianos en lograr una adopción sin tener una pareja.

“Lo que iba a ser una salida emocionante de las primeras vacaciones fuera del país con mi hija, se volvieron un poco tortuosas en la salida de Migración del aeropuerto El Dorado”, dijo.

También le puede interesar: Amigos del Gobierno llegando a grandes cargos: esta vez Ángela Benedetti, hermana del embajador

Segura contó que antes de su viaje revisó los papeles que necesitaba presentar para no tener inconvenientes al momento de viajar. Por eso, llevó copia y originales del registro civil de nacimiento y de la sentencia de la adopción de su hija.

Su vuelo Bogotá-Miami estaba programado para las 5:15 del sábado 18 de marzo. Al llegar a Migración lo atendió una funcionaria y ella le preguntó que si tenía el permiso de la madre para sacar al menor. Él le explicó que era padre soltero por vía de la adopción y que su hija solo lo tenía a él.

La funcionaria le reconoció que era la primera vez que atendía un caso de adopción de un padre soltero. Entonces, pidió consultar con un superior y ahí empezó el problema.

También le puede interesar: Habló víctima de la patada de funcionario de Migración y contó su versión de los hechos

“Ella se va con los documentos y cuando vuelve me dice que tienen que validar la veracidad del registro civil y de la sentencia y que por eso se deben quedar con los documentos. Entonces, yo le digo que no, que el hecho de mostrar un documento no significa que se lo tengan que quedar”, dijo a la emisora el padre afectado.

Lo que explicó Segura es que en la sentencia se encuentra todo el historial de su hija, los datos desde su nacimiento e información que es confidencial del menor y de los padres del menor, por lo que revelarla sería violar sus derechos.

“La sentencia es como la historia clínica de los hijos de uno”, aclaró. Por lo que le pidió a la funcionaria y su superior que no leyeran toda la sentencia y que se limitaran a leer el ‘Resuelve’, que es lo que el juez autorizó.

Hacia las 3 de la mañana lo sacan de la fila y lo llevan a las oficinas. Ahí lo atendió el coordinador de Servicio al Ciudadano de Migración y empezó a leer desde la primera hoja de la sentencia.

“¿Por qué es mi molestia? La sentencia tiene información privada de la vida de mi hija que ningún servidor público tiene que leer. Yo soy su padre y soy el responsable de proteger la intimidad de mi hija”, manifestó.

Luego, “me gritó y me dijo que tenía que entender por qué mi hija no está con su madre real”.

Finalmente, pidieron confirmar la veracidad del registro civil y a esa hora enviaron el correo a la Registraduría. Por fortuna, la entidad respondió con rapidez y el hombre pudo viajar con su bebé.