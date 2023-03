Quedó libre tras aberrante acoso: hombre se masturbó frente a mujer en estación de TransMilenio

Un nuevo caso de acoso sexual en TransMilenio se conoce en las últimas horas con la denuncia de una ciudadana que aseguró que un hombre se masturbó en frente suyo al interior de una estación del sistema.

El transporte público de la capital del país no es seguro para las mujeres y esto lo comprueban los múltiples casos de acoso sexual que se han presentado al interior de sus vehículos y estaciones. Esta vez la víctima narró que un hombre se le acercó mucho en una estación y posteriormente comenzó a masturbarse frente a ella.

Los hechos se desarrollaron en la estación Suba - Calle 100, cuando la mujer se disponía a esperar un vehículo del sistema en la estación y notó la presencia extraña del sujeto, que fue acercándosele de a poco.

Al ver que el sujeto comenzó a masturbarse, Geraldine Peña trató de huir en la escena montándose en un TransMilenio, pero para su infortunio, el hombre decidió seguirla al interior del vehículo. Ya dentro, la mujer decidió pedir auxilio al conductor del vehículo, quien le contestó que no lo iba a hacer porque las autoridades no iban a hacer nada.

Al ver que no le ayudaron, ella decidió salir nuevamente del vehículo y sacar al sujeto con ella para interponer una denuncia ante las autoridades. De igual forma, narró que se encontró con una bachiller de policía en la estación y como si fuera poco, el sujeto comenzó a intimidarlas a las dos.

“El hombre con descaro total, mirándonos a los ojos, a la bachiller y a mí, me dijo que por qué me atrevía a bajarlo del TransMilenio. Le respondí que porque me estaba acosando y masturbándose frente a mí. Con todo el descaro dijo ‘yo me masturbo donde quiera y cuando quiera‘”, contó a las cámaras de CityTV la ciudadana.

Además, narró que le tocó pedir auxilio por la línea 123 para que llegaran los refuerzos que la bachiller había pedido y que no llegaban. Luego de una hora de espera, al sujeto llegaron a revisarlo efectivos de policía, quienes le quitaron una bolsa de marihuana y lo dejaron ir, luego de haberle pedido un número de documento y este dar un serial falso, según contó la víctima.

“Siendo que a mí me tocó esperar una hora para poder hacer el denuncio, no pude denunciar nada porque no hay a quien denunciar”, aseguró la ciudadana.

TransMilenio contestó ante la denuncia

El sistema de transporte emitió un comunicado en el que se refiere a los hechos lamentando lo sucedido y explicando que se inició una revisión sobre lo sucedido. “Se inició la revisión detalle a detalle, gracias a la valiosa información que la colaboradora, por más de 20 minutos narró al nuevo equipo de atención psicosocial de forma detallada el lamentable evento”, expuso la empresa.

Actualmente, las autoridades siguen investigando y el señalado acosador está siendo buscado luego de ser dejado en libertad en medio del procedimiento mencionado.

