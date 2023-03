“Por bruja”: religiosas tienen aburrida a una tatuadora a quien le lanzan agua bendita a diario

A través de redes sociales, esta tatuadora denunció que sufre de acoso por parte de sus vecinas que son fanáticas religiosas.

Leidy Mora es el nombre de la tatuadora que reside en Bogotá y que de acuerdo con la denuncia que publicó en redes sociales, las mujeres, que son fanáticas religiosas la siguen hasta la puerta de su casa y le tiran sal y agua bendita, le ponen imágenes religiosas en la cara y hasta le gritan “bruja” cada que se topan con ella a la salida del edificio.

Lea más: Mamá y padrastro amarraban al techo, golpeaban y escupían a tres hijos menores de edad

“Me he aguantado que me tiren sal, agua bendita, me pongan rosarios en la cara, me griten bruja, y he tenido toda la paciencia porque pienso que son señoras que son fanáticas y locas pero ya llegó un punto en el que no puedo aguantar.”

Además, la mujer indicó que ya presentó una denuncia ante esto y que hubo una situación que hizo que explotara, “hablaron de mi hija y fueron al lugar donde trabajo, ¿hasta dónde? Siento que esta es otra manera de defenderme, publicando la situación”.

En el mismo video se puede observar cómo a través de la puerta de su casa, están las señoras rezando. “Les gusta madrugar a rezar a mi puerta y a lavármela con agua bendita”.

Le puede interesar: Semidesnudo y su carro no aparece: revelan detalles de extraña muerte de médico en Chapinero

¿Intolerancia? Vecinas religiosas lanzan agua bendita a tatuadora en Bogotá; quieren sacarla de edificio. Leidy Mora, una tatuadora que vive en la capital del país, se queja del presunto acoso que sufre por parte de sus vecinas. Según expuso, la tatuadora tuvo que denunciarlas. pic.twitter.com/vuNMbot3at — Última Hora Col (@ultimahoracol_) March 14, 2023

Además, también muestra cuando enfrentó a sus vecinas y les pregunta que hasta cuándo tiene que seguir viviendo esa situación. “Las veces que sean necesarias para que tú abras tu corazón, creas en Dios y dejes eso porque no te deja nada bueno. Además, esos videos que subes en redes sociales ¿qué? Enseñándole eso a los jóvenes en vez de la palabra” Se escucha decir a una de las señoras.

La tatuadora indicó que a pesar de que ya realizó la denuncia ante las autoridades, sus vecinas insisten en perseguirla.