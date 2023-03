“Yo viví la alocución en mi carro”: las confesiones de Alejandro Gaviria tras su salida de MinEducación

El pasado lunes 27 de febrero, el presidente, Gustavo Petro, realizó una alocución presidencial con parte de su gabinete ministerial. Inmediatamente, se notó la ausencia de tres sus ministros: Patricia Ariza, de Cultura; María Isabel Urrutia, de Deporte; y Alejandro Gaviria, de Educación.

Bastaron algunos minutos, para que el primer mandatario diera el anuncio del retiro de estos tres jefes de cartera, que tanto a ellos, como a los espectadores, tomó por sorpresa.

A este acontecimiento se le llamó la primera crisis ministerial en siete meses de gobierno. Además, la salida, sobre todo de Gaviria, se especuló desde el ojo de una filtración de un documento a la Revista Cambio, donde él, junto a los ministros; José Antonio Ocampo y Cecilia López, firmaron una carta de observaciones para la ya presentada Reforma a la Salud.

“Yo desde el primer momento dije: ‘tengo una gran salvedad y varias preocupaciones sobre el tema de la salud porque una estrategia de atención primaria no es una reforma a la salud’”, aseguró Gaviria en entrevista con Caracol Radio.

Esto, dijo, fue el inició de una salida que él asegura, ya se avecinaba.

Así se enteró de su salida

En entrevista con el ya citado medio radial, Alejandro Gaviria, quien además fue ministro de Salud del expresidente, Juan Manuel Santos, contó como fue y como vivió su salida del Ministerio ese 27 de febrero.

“Cuando estaba en una reunión me llamó Laura Sarabia (jefa de gabinete) y me dijo ‘se perdió la confianza’. Yo creo que estaba hablando del presidente también. Le hice unas preguntas. Yo estaba tranquilo. No estaba molesto. Me lo sospechaba”.

Te puede interesar: ¿Se podría caer la Reforma a la Salud? Corte Constitucional podrá suspender leyes para estudiarlas

Ese lunes, aseguró, hubo un concejo de ministros a las 5pm, al que llegó puntual, “estaban todos los individuales puestos”, pero ninguno más llegó. “A las 6:15pm no sabía todavía lo que iba a pasar”.

Pero cuando se encontró con Alfonso Prada, ministro del Interior, le preguntó directamente como iba a ser retirado de su cargo. “Le dije que quería hablar con el presidente. Contarle que yo no filtré el documento. Terminar las cosas bien”.

Cuando llegó el momento de la alocución, a Gaviria y las otras dos exministras los iban a poner en la parte de atrás, durante la transmisión, pero, “dije yo no me voy a someter a esto. No me voy a parar ahí. Imagine el meme que me hubiera convertido. Y me fui. Vi la alocución en el carro”.

Luego de esta decisión, señaló que el primer mandatario le ofreció la Embajada de Reino Unido, pero la rechazó, porque “no me veo mucho en ese cargo. Tengo una responsabilidad con este país de participar en estos debates. De ser una voz independiente y objetiva”.