Movilidad Bogotá: TransMilenio reporta afectación por manifestación de motociclistas este lunes 27 de febrero

Los motociclistas de la ciudad de Bogotá han decidido salir a manifestarse en la capital y ya se han concentrado desde el mediodía en un punto específico de la capital. Le contamos el estado de la movilidad en la ciudad de Bogotá para este lunes 27 de febrero.

Las autoridades de movilidad en Bogotá, como al Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad, han informado la concentración de motociclistas sobre el mediodía de este lunes 27 de febrero. En la Calle 30 con Calle 63 ya se alistan decenas de motociclistas con banderas de colectivos y de Colombia para iniciar una movilización.

Desde esta hora los motociclistas se comenzaron a desplazar y para la 1:30pm se desplazan sobre la Avenida NQS con Calle 63 en dirección hacia el oriente de la capital. Por estos hechos se genera la afectación de la calzada y las autoridades siguen haciendo acompañamiento a la manifestación.

TransMilenio, empresa de transporte público de la capital, reporta (2:00pm) que la manifestación se encuentra afectando al prestación del servicio en la estación Calle 63, ubicada sobre la Avenida Caracas, la flota se detiene en el punto durante el paso de los manifestantes.

Las autoridades recomiendan por estas novedades tomar desvíos alternos por vías como la Avenida Calle 26, según han informado por medio de redes sociales sobre el estado de esta vía importante en la movilización de vehículos y TransMilenio de la ciudad.

Secretaria de Movilidad pidió no hacer manifestaciones a motociclistas por calidad del aire

La secretaría de Movilidad, Deyanira Ávila Moreno, pidió temprano este lunes 27 de febrero a los motociclistas que no avancen en la manifestación el día de hoy, puesto que la calidad del aire en la ciudad de Bogotá no es favorable para la ciudadanía y concentrar las emisiones no es conveniente.

“El llamado es a que no lo hagan. Si tenemos grandes emisiones de contaminantes en la ciudad por combustión, pues eso nos va a complicar la calidad del aire. Reitero en este momento que la Secretaría de Movilidad no ha tomado una decisión ni ha hecho ninguna restricción frente a la movilidad de los bogotanos”