Critican a quienes se oponen a construcción de colegio en Kennedy por “utilizar” activismo ambientalista

La polémica sigue transitando por las calles de la localidad de Kennedy debido a las últimas manifestaciones que se han dado en la localidad por la construcción de un colegio. Un video se ha hecho viral sobre estos hechos de dos mujeres encadenándose a un árbol y declarándose en huelga de hambre, pero sus argumentos ahora son cuestionados.

La manifestación comenzó el día de ayer en la localidad al occidente de Bogotá, en donde se difundieron imágenes de la comunidad del barrio Marsella protestando por la construcción de un colegio en un parque ubicado entre edificios residenciales.

“Estoy defendiendo el derecho al ambiente, el derecho de mi comunidad, me declaro en huelga de hambre, si de acá me sacan, me sacan muerta, porque no voy a permitir que talen estos árboles ni que sigan pasando encima de mi comunidad”, dice una mujer que está siendo encadenada a un árbol mientras quebrantada argumenta por qué se declara en huelga de hambre.

El video se ha hecho viral y ahora quienes opinan al respecto en redes sociales no han parado de criticar el activismo de estas personas que argumentan proteger el medioambiente, pero amarrándose a un árbol de eucalipto, que es dañino para el entorno, según afirmó, por ejemplo, el concejal por el partido Alianza Verde, Julián Rodríguez Sastoque.

“Resulta curioso que en su “activismo ambiental” se amarren a un eucalipto que es una especie invasora con perversos efectos. Prefieren eso que construir un colegio nuevo, que debe hacerse!!”, compartió por medio de sus redes sociales el concejal.

Arquitecto afirma que comunidad no tiene intereses ambientales en Marsella

A pesar del activismo ambiental que han declarado quienes se están manifestando en este punto de la ciudad oponiéndose a la construcción del colegio público en el parque La Paz, un arquitecto que hace parte de los diseñadores del proyecto expresó que estos no serían sus verdaderos intereses.

El arquitecto Nicolás declaró que hizo parte del proceso de acercamiento que la Secretaría de Educación tuvo con la comunidad y que esta comunidad realmente tendría intereses clasistas y lo que han hecho actualmente es “instrumentalizar el activismo ambiental”.

“La comunidad se opuso al principio aduciendo que el predio era un parque público, lo cual nunca fue cierto porque los predios no urbanizados para colegios son propiedad del distrito. Que lo hayan ocupado es distinto. Al final parece ser que ese argumento no les salió”, acotó por medio de sus redes sociales. Entre varias trabas al proceso, el arquitecto declaró que a pesar de haberse solucionado algunas reclamaciones, finalmente las intenciones de la comunidad resultaron no ser lo que se esperaba.

“Seguido a eso, les afloró el verdadero problema para ellos y era que el colegio al ser implantado en una zona residencial estrato 3-4 no era realmente para la comunidad y los pelados matriculados al colegio serían de “barrios inseguros” que ahora co-habitarían en el sector”, narró el joven. Además, contó que realmente en las reuniones la comunidad nunca mencionó los árboles que hoy están defendiendo.

Por último, el arquitecto aclaró que el proyecto contó con una proyección silvicultural que fue socializada con la comunidad y que “jamás se tocó el tema porque se tenían los avales para demostrar que no será un proyecto hostil” y que “le indigna ver cómo “manosean” el activismo ambiental para con otros intereses.