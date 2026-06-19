Tribuna Club y los Fans Fest para ver a jugar a la Selección Colombia en Barranquilla

Foto Barranquilla se viste de amarillo: habilitan fan zones en el Malecón y Plaza de la Paz para apoyar a la Selección Colombia.

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La pasión por la Selección Colombia se tomará las calles de Barranquilla con una serie de espacios diseñados para que miles de aficionados disfruten el debut del combinado nacional en el Mundial de Fútbol, cuando enfrente a Uzbekistán en Ciudad de México.

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La capital del Atlántico contará con varias fan zones oficiales, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, donde los hinchas podrán seguir cada detalle del encuentro en pantallas gigantes y compartir la emoción de una jornada que promete reunir a familias, turistas y amantes del deporte.

Barranquilla se prepara para vivir la fiesta de la Selección Colombia con fan zones, conciertos y un amplio dispositivo de seguridad

Uno de los principales escenarios será el Gran Malecón del Río, donde la zona de espectadores estará ubicada en la explanada detrás del Cubo de Cristal. Este espacio, considerado uno de los principales atractivos turísticos de Barranquilla, espera recibir una masiva asistencia de público para acompañar a la Tricolor en su estreno mundialista.

Mundial desata la fiesta en Barranquilla: pantallas gigantes, música y tribunas al aire libre

A este punto se suma la Plaza de la Paz, que además forma parte de la programación especial organizada por los 121 años de creación del departamento del Atlántico. Allí se combinarán actividades culturales, recreativas y deportivas para convertir la jornada en una celebración colectiva alrededor del fútbol.

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los asistentes, la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció un robusto dispositivo de seguridad conformado por 1.200 uniformados de distintas especialidades.

Los agentes estarán distribuidos en las zonas habilitadas para la transmisión del partido, así como en establecimientos comerciales, corredores gastronómicos, centros de entretenimiento y sectores de alta afluencia de personas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que la prioridad es que la ciudadanía disfrute de la jornada en un ambiente seguro.

El oficial manifestó que “hemos dispuesto más de 1.200 hombres y mujeres de la Policía Nacional para acompañar a los barranquilleros y visitantes durante este importante encuentro de nuestra Selección Colombia. Invitamos a vivir esta fiesta deportiva con respeto, tolerancia y responsabilidad”.

Las autoridades también informaron que se mantendrán operativos de vigilancia y control en diferentes sectores de la ciudad y su área metropolitana, apoyados en herramientas tecnológicas y capacidades de reacción inmediata ante cualquier eventualidad.

Tribuna Club: fútbol, música y entretenimiento en un solo lugar

La programación futbolera también incluirá una de las apuestas de entretenimiento más grandes de la temporada: Tribuna Club, un espacio que estará disponible desde el 17 de junio hasta el 19 de julio y que busca transformar cada partido en una experiencia integral.

Impulsada por las marcas Buchanan’s, Don Julio y Smirnoff, esta plataforma combinará transmisiones deportivas, gastronomía, activaciones de marca y espectáculos musicales para quienes desean vivir el fútbol en un ambiente de celebración.

Además de la transmisión de los encuentros en pantalla gigante, el evento contará con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre ellos figuran Jerry Rivera, Tito Nieves, Maelo Ruiz, Luister La Voz, Hamilton, Lil Silvio & El Vega, Criss & Ronny, Diego Daza, Elder Dayán Díaz, Iván Villazón y Poncho Zuleta.

La propuesta también incluirá experiencias interactivas con diferentes aliados comerciales, espacios gastronómicos liderados por Cucayo y actividades especiales para los asistentes.

Las puertas de Tribuna Club abrirán de jueves a domingo durante toda la temporada mundialista, además de fechas especiales para los encuentros más esperados del campeonato.

Con las fan zones, los eventos culturales, los conciertos y el amplio despliegue de seguridad, Barranquilla se prepara para convertirse en una gran tribuna a cielo abierto, donde miles de aficionados se reunirán para apoyar a la Selección Colombia y vivir la emoción del fútbol en un ambiente de celebración, integración y orgullo nacional.