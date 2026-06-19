Estudiante costeña obtuvo mejor puntaje del Icfes de Colombia en 2026 y contó cómo lo logró

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Con apenas 17 años, Mariana Liceth Tafur Lúquez, una joven oriunda de Valledupar, alcanzó un logro académico que hoy la ubica como referente nacional. La estudiante obtuvo 495 puntos sobre 500 en las Pruebas Icfes Saber 11 de 2026, convirtiéndose en el puntaje más alto registrado en Colombia durante esta edición del examen.

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El resultado no solo la posicionó como la mejor estudiante del país en el calendario B, sino que también le abrió las puertas para cumplir uno de sus mayores sueños: estudiar Medicina con una beca completa.

Mariana Tafur obtuvo el puntaje más alto del Icfes 2026 y ganó beca completa para estudiar Medicina

Detrás de este logro, sin embargo, existe una historia de disciplina, perseverancia y sacrificio. Mariana no alcanzó el resultado en su primer intento. Cuando presentó las pruebas por primera vez, el 10 de agosto de 2025, obtuvo 377 puntos sobre 500, una calificación destacada, pero insuficiente para garantizar su ingreso a la carrera que deseaba cursar.

Lejos de conformarse, la joven decidió convertir ese resultado en un impulso para mejorar. Durante los siguientes cuatro meses reorganizó completamente su rutina y concentró todos sus esfuerzos en la preparación para una nueva oportunidad.

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“No salía, no iba a fiestas, no iba a eventos familiares. Son sacrificios que había que hacer si quería estudiar Medicina”, manifestó la estudiante en declaraciones entregadas a la Universidad del Norte al recordar el proceso que vivió antes de repetir el examen.

Cuatro meses dedicados exclusivamente al estudio

La egresada del colegio La Sagrada Familia de Valledupar explicó que durante ese periodo redujo al mínimo las actividades sociales y dedicó gran parte de sus días a estudiar.

Su preparación estuvo basada en simulacros constantes, análisis de resultados, repaso de contenidos y fortalecimiento de las áreas evaluadas por el Icfes. La estrategia le permitió identificar debilidades y mejorar progresivamente su desempeño.

El esfuerzo dio resultados. El 15 de marzo de 2026 presentó nuevamente las Pruebas Saber 11 y, tras la publicación oficial de los resultados, descubrió que había logrado una de las calificaciones más altas registradas en la historia reciente del examen.

Mariana alcanzó puntajes perfectos en lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, mientras que en inglés obtuvo 87 puntos.

Una beca completa para estudiar Medicina

Gracias a su extraordinario desempeño, la joven fue beneficiada con la Beca Mejor Icfes de la Universidad del Norte, en Barranquilla.

El beneficio cubre el 100 % de la matrícula durante toda la carrera de Medicina y también incluye apoyos para alimentación, transporte, materiales académicos y formación en idiomas.

Aunque inicialmente contempló la posibilidad de ingresar a la Universidad Industrial de Santander (UIS), finalmente decidió aceptar la propuesta de la Universidad del Norte, institución donde comenzará su formación profesional.

La obtención de esta beca le permitirá enfocarse completamente en sus estudios sin depender de recursos económicos propios para financiar la carrera.

El sueño de convertirse en cardióloga

Mariana tiene claro cuál será el camino que quiere seguir dentro de la medicina. Su meta es especializarse en cirugía cardiovascular y convertirse en cardióloga.

“Esta es una de las especialidades más exigentes de la medicina, pero me gusta porque el corazón es el centro de nuestro cuerpo. Me gusta investigar sobre las enfermedades cardíacas, ver cómo hacen los bypass y demás operaciones del corazón”, explicó la joven.

Su interés por esta especialidad surgió de la curiosidad científica y del deseo de contribuir al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en el mundo.

Un ejemplo para el Cesar y para Colombia

El logro de Mariana Tafur ha sido destacado por instituciones educativas y autoridades de la región, que la consideran un ejemplo de esfuerzo y dedicación para miles de estudiantes.

Su historia demuestra que la preparación constante, la disciplina y la capacidad de aprender de los resultados pueden marcar una diferencia significativa. Pasar de 377 a 495 puntos en apenas unos meses convirtió a la joven vallenata en la estudiante con el mejor puntaje Icfes de Colombia en 2026, un reconocimiento que hoy llena de orgullo a Valledupar, al departamento del Cesar y a toda la región Caribe.

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Más allá de la cifra obtenida, Mariana se ha convertido en símbolo de perseverancia para quienes sueñan con alcanzar una meta académica y están dispuestos a trabajar para conseguirla.