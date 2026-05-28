Petro envió indirecta a los “animalitos” y “vampiras” que quieren llegar al poder y lanzó pulla a candidatos a la presidencia

Foto Petro habló de “animalitos” y “vampiras” que quieren llegar al poder y desató polémica en Sincelejo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar polémica durante su visita a Sincelejo, en el departamento de Sucre, al lanzar fuertes declaraciones sobre las próximas elecciones presidenciales y enviar indirectas a quienes aspiran a llegar al poder en 2026. En medio de un multitudinario evento público realizado en la Plaza Cultural de Majagual, el mandatario habló de “animalitos”, “vampiros” y “vampiras” al referirse a sectores políticos opositores.

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Durante su segunda intervención pública en la capital sucreña este miércoles 27 de mayo, Petro insistió en la importancia de las elecciones que se aproximan y aseguró que el futuro del país dependerá de las decisiones que tome la ciudadanía en las urnas.

Petro lanzó polémica advertencia sobre elecciones 2026 y habló de “animalitos” que buscan el poder

“No puedo hablar con nombres propios, pero estos logros que presentamos puedan continuar, puedan dar pasos más hondos. En Colombia, en los últimos lustros, el pueblo colombiano ha decidido si vota por la vida o vota por la muerte”, expresó el jefe de Estado ante miles de asistentes.

El mandatario también lanzó una frase que rápidamente generó reacciones políticas y en redes sociales. “El país lo gobernarán otros con el permiso de los animalitos o vampiras que quieren llegar al poder, llenos de odio y resentimiento”, afirmó Petro durante su discurso, en medio de aplausos y arengas de algunos seguidores presentes en la concentración.

Las declaraciones se producen en un momento en el que distintos sectores políticos han cuestionado al presidente por presunta participación en política y posibles mensajes con tinte electoral durante eventos oficiales del Gobierno Nacional. Precisamente, la visita presidencial a Sincelejo estuvo enfocada en la presentación de avances de la reforma agraria y la entrega de beneficios del programa Renta Ciudadana.

El evento se desarrolló en la Plaza Cultural de Majagual y, según reportes previos, se esperaba la asistencia de cerca de 50 mil personas. Petro destacó la magnitud de la concentración y defendió los resultados de su administración en la región Caribe.

“Yo tendría que decir que esta inmensa manifestación no la había visto. Multitudes que se convierten en ríos; ríos que se convierten en torrentes. Nos demuestra que sí hemos cumplido”, manifestó el mandatario desde la tarima instalada en Sincelejo.

La visita presidencial también obligó a implementar estrictas medidas de seguridad y cierres viales en diferentes puntos de la ciudad. La Alcaldía de Sincelejo, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa, restringió el tránsito vehicular en sectores estratégicos de la Avenida Mariscal Sucre desde el mediodía del martes y hasta la noche del miércoles.

Las autoridades locales recomendaron a los ciudadanos utilizar rutas alternas por barrios como Boston, Venecia, El Socorro y la Avenida Ocala, debido a los bloqueos establecidos por el esquema de seguridad presidencial.

Sin embargo, el evento no estuvo exento de críticas. El exalcalde de San Benito Abad, Manuel Cadrazco, cuestionó la jornada pública y aseguró que tenía un marcado carácter político.

“El evento de las 2 de la tarde es político”, afirmó el exmandatario municipal, quien señaló además que la concentración denominada “Petro le cumplió a Sucre” estaría siendo impulsada por sectores cercanos a aspirantes presidenciales.

Cadrazco también aprovechó para cuestionar la respuesta del Gobierno Nacional frente a la crisis que enfrenta la subregión de La Mojana, afectada gravemente por inundaciones y emergencias derivadas del rompimiento del dique.

Según el exalcalde, los pequeños campesinos y ganaderos continúan siendo los más perjudicados por la situación y todavía esperan soluciones estructurales y mayores ayudas estatales para enfrentar las pérdidas económicas.

Mientras tanto, las declaraciones del presidente Petro continúan generando debate político a nivel nacional, especialmente por el tono utilizado para referirse a quienes aspiran a sucederlo en la Casa de Nariño y por las advertencias lanzadas en medio de un escenario público que estuvo rodeado de mensajes sobre el rumbo político del país.