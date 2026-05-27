Colombia enviará nueva ayuda humanitaria a Cuba: canciller Rosa Villavicencio confirmó salida de barco desde Cartagena

El Gobierno de Colombia confirmó un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis económica que enfrenta la isla. La información fue anunciada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio durante una reunión sostenida en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

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De acuerdo con la información divulgada por la Cancillería de Colombia, el próximo 5 de junio zarpará desde Cartagena de Indias un barco con destino a La Habana cargado con asistencia humanitaria para apoyar las necesidades más urgentes del pueblo cubano.

Gobierno Petro enviará nueva ayuda a Cuba tras reunión de canciller Rosa Villavicencio en la ONU

Según explicó la entidad a través de su cuenta oficial en X, el envío busca “apoyar la respuesta inmediata a los requerimientos del pueblo cubano”, en medio de las dificultades económicas y de abastecimiento que enfrenta actualmente la isla.

La reunión entre ambos funcionarios se produjo en el marco de la agenda diplomática que desarrolla la canciller colombiana en Nueva York, donde participa en un debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre “los objetivos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Durante el encuentro, Villavicencio reiteró además la disposición del gobierno del presidente Gustavo Petro para seguir fortaleciendo la cooperación humanitaria con Cuba mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y la Embajada de Cuba en Bogotá.

Este nuevo anuncio se suma al apoyo que Colombia ya había entregado semanas atrás. En abril pasado, el Gobierno colombiano envió a Cuba un cargamento aéreo compuesto por medicamentos, insumos médicos y alimentos con el propósito de contribuir a aliviar los efectos de la crisis que atraviesa el país caribeño.

La administración Petro ha manifestado en varias oportunidades su intención de ampliar los mecanismos de cooperación con Cuba, especialmente frente a las dificultades económicas agravadas por las sanciones y restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos.

Precisamente el pasado domingo, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la situación humanitaria de la isla y pidió agilizar el envío de alimentos desde Colombia. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario ordenó gestionar la compra de excedentes de arroz producidos en el país para enviarlos de manera urgente a Cuba.

“Si hay excedentes de arroz en Colombia deben ser comprados y llevados de urgencia a Cuba. No quiero funcionarios perezosos y asustados cuando hay que alimentar un pueblo entero”, manifestó el jefe de Estado al referirse también a una donación de 1.500 toneladas del cereal realizada por China a La Habana.

Las declaraciones del mandatario generaron reacciones políticas y reabrieron el debate sobre la cooperación internacional de Colombia con otros países de la región. Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en que la prioridad es atender las necesidades humanitarias de la población cubana y fortalecer los canales de ayuda bilateral.

Mientras avanzan las coordinaciones logísticas para el nuevo envío marítimo desde Cartagena, la Cancillería colombiana mantiene su agenda diplomática en Naciones Unidas, donde además de participar en discusiones multilaterales sobre cooperación y seguridad internacional, continúa impulsando iniciativas relacionadas con asistencia humanitaria y relaciones regionales.