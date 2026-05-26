En Montería se construirían más de 464 viviendas para familias damnificadas por las inundaciones

La ciudad de Montería dio un paso clave para atender a cientos de familias afectadas por las recientes emergencias invernales. La Alcaldía de Montería y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio oficializaron el convenio que permitirá iniciar la construcción de las primeras 464 viviendas de interés social prioritario destinadas a personas damnificadas por las inundaciones en la capital de Córdoba.

>>>Para leer<<<: Emprendimiento barranquillero convierte residuos de café en tazas sostenibles y llega a la final de #EmprendeEnTikTok

El acuerdo fue formalizado mediante la firma del acta de inicio entre el alcalde Hugo Kerguelén García y representantes del Gobierno Nacional, marcando el comienzo de uno de los proyectos de reubicación más importantes impulsados recientemente en la ciudad para atender a comunidades vulnerables afectadas por las lluvias.

Montería anuncia construcción de más de 460 viviendas para reubicar a familias en riesgo

Según informó la administración municipal, las nuevas soluciones habitacionales estarán dirigidas principalmente a familias que perdieron sus hogares o que actualmente permanecen en zonas de alto riesgo por inundaciones y desbordamientos.

El proyecto funcionará bajo un esquema de cofinanciación entre la Nación y el municipio. A través de Fonvivienda, el Gobierno Nacional asumirá la construcción de las casas, mientras que la Alcaldía de Montería será la encargada de ejecutar toda la infraestructura urbana necesaria para garantizar condiciones dignas de habitabilidad.

Dentro de las obras contempladas se encuentran la construcción y pavimentación de vías, redes de acueducto, alcantarillado, alumbrado público, relleno de lotes y adecuación de zonas verdes.

El alcalde Hugo Kerguelén destacó la importancia social del proyecto y aseguró que la iniciativa busca mucho más que entregar viviendas.

“Damos un paso muy importante para materializar este proyecto de ciudad. No se trata solamente de construir casas; estamos hablando de construir comunidad y generar oportunidades para las familias”, afirmó el mandatario.

La administración local explicó que el objetivo es trasladar a las familias afectadas hacia sectores seguros que reduzcan el impacto de futuras emergencias climáticas, teniendo en cuenta que en los últimos años las temporadas de lluvias han dejado múltiples afectaciones en distintos barrios de Montería.

Además de las obras físicas, el proyecto incluirá acompañamiento social y estrategias de gobernanza comunitaria para fortalecer la sostenibilidad del nuevo sector residencial y garantizar mejores condiciones de integración para las familias beneficiadas.

Las autoridades también confirmaron que el plan de vivienda podría ampliarse en los próximos meses. Según explicó el alcalde, actualmente existen recursos proyectados para avanzar en la construcción de un número mayor de soluciones habitacionales.

“Tenemos los recursos para unas 600 casas destinadas a las familias damnificadas; la intención es iniciar de manera rápida la construcción de dos lotes de urbanismo”, concluyó Hugo Kerguelén.

La iniciativa surge en medio de la preocupación que existe en Córdoba por el impacto de las fuertes lluvias y crecientes de cuerpos de agua que han dejado cientos de familias afectadas en distintos sectores urbanos y rurales.

Con este convenio, Montería busca avanzar en procesos de reubicación definitiva para comunidades vulnerables, evitando que continúen viviendo en zonas expuestas a inundaciones recurrentes y mejorando las condiciones de seguridad y calidad de vida de las personas afectadas.

El anuncio también fue bien recibido por habitantes y líderes comunitarios que durante meses han solicitado soluciones estructurales frente a las emergencias derivadas de la temporada invernal.

Las primeras obras de urbanismo comenzarían en las próximas semanas, mientras las autoridades adelantan los procesos técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha la construcción de las viviendas que beneficiarán a cientos de familias damnificadas en la capital cordobesa.