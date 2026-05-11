Emprendimiento barranquillero convierte residuos de café en tazas sostenibles y llega a la final de #EmprendeEnTikTok

Foto emprendimiento de Barranquilla transforma residuos de café en tazas sostenibles y llega a final de #EmprendeEnTikTok.

En medio del auge de los emprendimientos sostenibles en América Latina, una idea nacida en Barranquilla durante la pandemia logró abrirse paso hasta convertirse en uno de los proyectos finalistas de #EmprendeEnTikTok Latam 2025, iniciativa impulsada por TikTok y New Ventures para fortalecer pequeñas y medianas empresas de Colombia, México y Perú.

Para leer:El futuro del tití cabeciblanco ante la deforestación del bosque seco tropical en Colombia en la COP 16

Se trata de Coffee Kreis, emprendimiento creado por el barranquillero Ricardo García, quien junto a su equipo desarrolló una innovadora propuesta basada en la reutilización de la borra de café para fabricar tazas sostenibles, reutilizables y compostables. El proyecto, que hoy trabaja de la mano con marcas reconocidas como Juan Valdés, nació en plena pandemia tras una reflexión sobre el impacto ambiental de los residuos cotidianos.

En conversación con PUBLIMETRO Colombia, García relató cómo comenzó esta idea que hoy apunta a expandirse internacionalmente y convertirse en referente mundial de la economía circular.

“Nos dimos cuenta de todo el desperdicio que generábamos”

Pregunta: ¿Cómo comenzó Coffee Kreis en Barranquilla?

Ricardo García: “Coffee Kreis arrancó durante la pandemia. Después de estar encerrados en las casas nos dimos cuenta de todo el desperdicio que generábamos luego de preparar café. Ahí entendimos que esto no solo ocurría en los hogares, sino también en cafeterías, hoteles y restaurantes”.

El emprendedor explicó que, tras investigar el manejo de estos residuos, descubrieron que “el 99 % de la borra de café terminaba en la basura”, razón que los llevó a desarrollar una solución ambiental.

“Arrancamos bajo una premisa: qué mejor que tomar café en una taza hecha de café”, afirmó.

Un año de pruebas y desarrollo

Pregunta: ¿Cómo fue el proceso de creación de las tazas y cuáles fueron los desafíos?

Ricardo García: “Fue un proceso de aproximadamente un año entre pruebas, prototipos e investigación. La borra de café no es un material común para fabricar productos, así que tuvimos que ajustar maquinaria, crear nuevos procesos y desarrollar toda una ingeniería alrededor del material”.

García explicó que el modelo de negocio funciona bajo un esquema de economía circular: recolectan residuos de café en establecimientos y luego transforman ese material en productos sostenibles que posteriormente regresan a esos mismos negocios.

“Uno de los beneficios más importantes es que no utilizamos plásticos convencionales, por lo que los productos pueden ser compostables al final de su vida útil”, destacó.

Suministrada Foto barranquillero creó tazas hechas con residuos de café y ahora compite por USD 25.000 en #EmprendeEnTikTok.

Diseños innovadores y nuevos productos

Actualmente, Coffee Kreis cuenta con una taza de 12 onzas, una tapa y un portavasos fabricados a partir de residuos de café. Además, anunció el lanzamiento próximo de un termo de 14 onzas.

“Queríamos hacer un diseño diferente, sin asa tradicional, para diferenciarnos y también reducir la cantidad de material utilizado”, explicó.

“Barranquilla influye mucho en esa vena creativa”

Pregunta: ¿Cómo ha influido Barranquilla en tu proceso creativo?

Ricardo García: “Soy barranquillero, estudié en la Universidad del Norte y realmente mi experiencia profesional no tenía nada que ver con el café ni con ingeniería. Estudié negocios internacionales y trabajé en tecnología y consultoría”.

Sin embargo, aseguró que la creatividad propia de la ciudad ha sido fundamental en su camino como emprendedor.

“Creo que el hecho de ser barranquillero influye mucho por esa vena creativa con la que nacemos”, expresó.

TikTok como plataforma de crecimiento

Uno de los factores clave en el crecimiento de la marca ha sido TikTok, plataforma en la que Coffee Kreis ha logrado viralizar contenido relacionado con sostenibilidad y emprendimiento.

Pregunta: ¿Cómo fue el crecimiento en TikTok?

Ricardo García: “Siempre hemos creído en el poder de lo digital. TikTok ha sido fundamental para darnos a conocer, conectar con empresas y llegar al consumidor final”.

Sobre su participación en #EmprendeEnTikTok, contó que conoció la convocatoria el último día de inscripción.

“El correo nos llegó cuando quedaban pocas horas para aplicar y tuvimos que grabar rápidamente un video estilo TikTok. Fue caótico, pero hoy vemos que todo valió la pena”, recordó entre risas.

Alianza con Juan Valdés y expansión internacional

Pregunta: ¿Qué empresas han confiado en Coffee Kreis?

Ricardo García: “Sin duda, una de las alianzas más importantes ha sido con Juan Valdés. Confiaron en nosotros desde el día uno, tanto para la recolección de la borra de café como para incorporar nuestros productos en sus tiendas”.

Además, la empresa ha trabajado con cafeterías independientes, hoteles y marcas internacionales, incluso participando en ferias de café en Suiza.

“Si no estás en plataformas digitales, la marca no existe”

El emprendedor también envió un mensaje a quienes quieren iniciar un negocio y aún sienten temor de mostrarse en redes sociales.

Ricardo García: “Al principio da pena salir frente a una cámara, pero cuando empiezas a ver resultados entiendes el valor de comunicar quién está detrás de la marca. Hoy, si no estás en plataformas digitales, prácticamente no existes”.

La meta: conquistar el mundo con productos hechos de café

Actualmente, Coffee Kreis ya trabaja en procesos de expansión internacional y recientemente concretó una alianza con una línea de cruceros en Estados Unidos.

“Queremos convertirnos en la empresa más grande del mundo transformando borra de café en productos de consumo diario”, afirmó García.

Finalmente, envió un mensaje a los emprendedores colombianos:

“Hay muchas personas con grandes ideas, pero no se atreven a dar el primer paso. Lo más importante es lanzarse, pensar diferente y entender que desde Colombia también podemos crear empresas enormes y generar impacto positivo en el mundo”.