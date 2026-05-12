Parque Botánico Las Lagunas transformará antiguas lagunas de oxidación en área natural de Montería

Foto panorámica de las obras del Parque de Las Lagunas en Montería.

Montería dio un paso hacia la sostenibilidad ambiental con el inicio oficial de las obras del Parque Botánico Las Lagunas, una megaobra que busca transformar antiguas lagunas de oxidación en el parque botánico urbano más grande de una ciudad capital en Colombia. Con una extensión de 30 hectáreas y una inversión de $88 mil millones, el proyecto promete convertirse en uno de los principales referentes de infraestructura verde, turismo ecológico y planificación urbana resiliente en el Caribe colombiano.

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Durante el acto simbólico de la puesta de la primera piedra, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, aseguró que la obra representa mucho más que la construcción de un parque. Según expresó, se trata de una apuesta de ciudad enfocada en el futuro ambiental y urbano de la capital cordobesa.

Alcaldía de Montería. Foto panorámica del Parque de Las Lagunas en Montería.

El mandatario explicó que su formación como ingeniero civil e ingeniero ambiental le ha permitido entender la necesidad de equilibrar el desarrollo urbano con la protección de los ecosistemas. En ese sentido, afirmó en tercera persona que las ciudades que no ponen a la naturaleza en el centro “están condenadas al fracaso”, especialmente en territorios con altas temperaturas, humedad y riesgos asociados al cambio climático.

Kerguelén sostuvo que durante años el terreno funcionó como un pasivo ambiental debido a las antiguas lagunas de oxidación utilizadas para el tratamiento de aguas residuales en el nororiente de la ciudad. Sin embargo, destacó que distintas administraciones comenzaron a construir la visión que hoy empieza a materializarse.

El alcalde recordó que en 2015, durante la administración de Carlos Eduardo Correa, se tomó la decisión de cambiar el modelo de tratamiento de aguas residuales, abriendo el camino para la recuperación ambiental de la zona. Posteriormente, indicó que en 2019 se postuló el proyecto ante la CAF para obtener recursos destinados a estudios de prefactibilidad, mientras que en 2020 y 2021 el proyecto fue protegido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.

“Construimos una visión de ciudad alrededor de un gran pulmón verde para Montería, una especie de Central Park sinuano”, expresó el mandatario, quien señaló que desde que conoció los estudios técnicos se propuso convertir el proyecto en realidad.

La primera fase contempla tres hectáreas y contará con senderos ecológicos, mariposarios, jardines botánicos, ciclorrutas, zonas deportivas, espacios culturales y áreas destinadas a la contemplación de la biodiversidad. Además, incluirá espejos de agua y espacios recreativos pensados para fortalecer la conexión de la ciudadanía con la naturaleza.

Kerguelén afirmó que el parque no solo será un espacio público verde, sino también una estrategia para prevenir emergencias ambientales e inundaciones. El mandatario recordó las afectaciones registradas el pasado primero de febrero en varios barrios de la comuna uno, cuando el agua ingresó a antiguas lagunas de oxidación y provocó una crisis sanitaria.

Alcaldía de Montería. Foto con la puesta de la primera piedra, arrancó la construcción del Parque Botánico Las Lagunas en Montería .

En ese contexto, señaló que el Parque Las Lagunas funcionará como un amortiguador hídrico clave para proteger la zona occidental de Montería y reducir los riesgos derivados de fenómenos climáticos extremos.

“Las ciudades no pueden convivir indefinidamente con pasivos ambientales porque la naturaleza termina cobrando”, manifestó el alcalde al insistir en la necesidad de intervenir zonas degradadas antes de que generen impactos mayores sobre la población.

El mandatario también resaltó el impacto económico que traerá la obra para la ciudad. Según dijo, el proyecto atraerá inversiones, fortalecerá el turismo sostenible y aumentará el valor urbanístico de sectores cercanos. Además, aseguró que el desarrollo de nuevos proyectos alrededor del parque generará crecimiento económico, comercio y nuevas oportunidades para la ciudad.

De acuerdo con la administración municipal, el proyecto beneficiará directamente a más de 563 mil habitantes y posicionará a Montería como una ciudad pionera en recuperación ambiental urbana en Colombia y América Latina.

Otro de los componentes estratégicos será la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, pensado para estudiantes, investigadores y visitantes interesados en aprender sobre los ecosistemas locales, los humedales y la importancia del río Sinú en el equilibrio ecológico de la región.

Alcaldía de Montería. Foto panorámica de las obras del Parque de Las Lagunas en Montería.

La obra también contempla procesos de restauración ecológica mediante la reforestación con especies nativas y la recuperación paisajística de las lagunas existentes. Actualmente avanzan trabajos de secado y remoción de lodos en los espejos de agua que harán parte del parque.

Kerguelén indicó además que dejarán listos los estudios y diseños de la segunda fase, que abarcará otras 15 hectáreas ubicadas en la zona norte del proyecto, con el objetivo de complementar la obra y entregarla completamente desarrollada en futuras administraciones.

Durante su intervención, el alcalde enfatizó que el parque no pertenece a un solo gobierno, sino a toda la ciudad. En tercera persona, aseguró que grandes proyectos como este trascienden los intereses políticos y requieren continuidad administrativa para consolidarse con el tiempo.

Asimismo, destacó que junto a la CVS trabajan en la construcción del primer gran corredor verde de Montería, el cual conectará el Parque Botánico Las Lagunas con la vía al norte y la Ronda del Sinú mediante espacios ecológicos y sistemas de movilidad sostenible como bicicletas públicas eléctricas.

“Hoy no solo iniciamos un parque, hoy sembramos futuro”, afirmó el mandatario, quien concluyó señalando que la ciudad avanza hacia un modelo urbano más humano, resiliente y conectado con la naturaleza.

Con esta megaobra, Montería busca convertirse en referente nacional de desarrollo sostenible, recuperación de ecosistemas urbanos y adaptación al cambio climático, apostándole a un modelo donde el crecimiento urbano y la conservación ambiental avancen de la mano.

Entrevista al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García

Alcaldía de Montería. Foto del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García.

Pregunta: Cómo combina su vida su vida, siendo un alcalde joven, que hace ejercicio, que trota y que incluso impulsa espacios como la ciclovía. ¿Cómo coordina usted la alcaldía con una vida saludable? ¿Cómo logra hacer todo?

Hugo Kerguelén García: Este parque también hace parte de ese sueño de poder verse trotando aquí. De hecho, lo primero que pregunté cuando revisé el diseño fue cuánto iba a medir el sendero para trotar. Tendrá alrededor de 800 metros, así que una vuelta será bastante demandante.

Sé que muchas personas van a venir aquí a trotar, caminar y disfrutar de la naturaleza. Si observas la maqueta, puedes ver senderos en doble altura rodeados de zonas verdes y miradores desde donde se apreciarán las áreas de reserva ambiental. Aquí tenemos aves migratorias y una biodiversidad espectacular.

Además, este parque contará con equipamientos muy especiales. Muchas personas incluso van a querer casarse aquí. Tendremos auditorios con capacidad para 200 personas, espacios para eventos, canchas deportivas y un gran mariposario, que será uno de los atractivos más importantes del lugar.

Pregunta: ¿Cuánto suele trotar usted?

Hugo Kerguelén García: Bastante. Normalmente hago recorridos largos de 21 kilómetros y complemento con crossfit. Para mí el ejercicio es necesario dentro de mi función como alcalde, sobre todo por mi salud mental. Cuando troto o entreno siento que libero muchas cargas y, además, logro pensar con mayor claridad en los objetivos y necesidades que tiene la ciudad y sus ciudadanos.

Pregunta: Este proyecto llama mucho la atención porque no depende únicamente de recursos públicos tradicionales. Usted logró estructurar una financiación diferente para hacerlo realidad. ¿Cómo se consiguió?

Hugo Kerguelén García: Nosotros tuvimos el apoyo de la CAF para los estudios de prefactibilidad. Ellos nos acompañaron a empezar a construir este sueño. Después de eso, el proyecto se consolidó principalmente con recursos de los monterianos, es decir, con los impuestos que pagan los ciudadanos para recuperar su espacio público.

Estamos hablando de una inversión cercana a los 87 mil millones de pesos. De ese total, 47 mil millones provienen de un crédito que solicitamos el año pasado con el Banco Popular, mientras que el restante corresponde a ingresos corrientes de inversión del municipio de Montería.

Alcaldía de Montería Foto panorámica del Parque de Las Lagunas en Montería.

Lo que quiero decir es que este tipo de proyectos no se han visto en ninguna ciudad de Colombia. Estamos transformando un espacio degradado, unas antiguas lagunas de oxidación, en un gran parque y en un enorme pulmón verde para devolverle el espacio público a los monterianos.

Estoy seguro de que este proyecto se convertirá en un referente nacional e internacional sobre cómo las ciudades deben tratar sus aguas y cómo deben trabajar en la adaptación y mitigación del cambio climático.

Pregunta: ¿Cuál cree que es el mensaje para la región Caribe sobre este tipo de proyectos sostenibles?

Hugo Kerguelén García: Por supuesto. En Barranquilla existen grandes ejemplos como el Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y otros proyectos que apuntan hacia modelos urbanos más verdes y sostenibles.

Incluso el Malecón también nació, en parte, de visitas realizadas a la Ronda del Sinú de Montería, que se construye desde el año 2002. Eso demuestra que este tipo de proyectos nos convierten en referentes de biodiversidad tanto en Colombia como a nivel internacional.

Yo creo que en toda la Costa Caribe y en Colombia podemos desarrollar grandes proyectos ambientales porque tenemos una enorme riqueza natural. Contamos con gran fauna y flora, y eso debe impulsarnos a poner la naturaleza en el centro de las decisiones urbanas.

Todo lo que está ocurriendo con los efectos adversos del cambio climático nos obliga a evolucionar como ciudades. Hoy ya no sabemos con claridad cuándo empieza la temporada de lluvias o cuándo llega la temporada seca. Las inundaciones son cada vez más fuertes y frecuentes.

Alcaldía de Montería Foto de la maqueta del Parque de Las Laguras en Montería.

Por eso debemos prepararnos y adaptarnos. Ciudades como Montería, donde la sensación térmica puede alcanzar los 40 y 41 grados, necesitan que quienes las administran entiendan la importancia de la adaptación climática.

Existe mucha presión por hacer pavimentos, viviendas y otras obras urgentes, pero eso no puede hacer que dejemos de construir una ciudad pensada para el futuro y para la sostenibilidad ambiental.

Entrevista a Carlos Eduardo Correa, exalcalde de Montería (2012-2015) y exministro de Ambiente de Colombia

Suministrada Foto de Carlos Eduardo Correa, exalcalde de Montería (2012-2015) y exministro de Ambiente de Colombia.

Pregunta: Cuéntenos un poco sobre esa historia sobre las lagunas que durante años ocuparon ese espacio y que parecían perderse para la ciudad.

Carlos Eduardo Correa: Este es un proyecto que tiene un impacto enorme para la ciudad porque comenzó no como un gran parque, sino como un proyecto de saneamiento básico.

En el año 2012, la cobertura de alcantarillado en Montería era apenas del 48%, mientras que la cobertura de agua potable alcanzaba el 90%. La primera meta fue lograr el 100% de cobertura tanto en agua como en alcantarillado para el año 2019.

Se dejó todo financiado y estructurado, y uno de los grandes proyectos que dejamos diseñados y financiados en 2015 fue precisamente la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que reemplazaría estas antiguas lagunas de oxidación.

Esa planta se construyó y fue inaugurada en 2020. Gracias a ese proyecto de saneamiento se liberaron 32 hectáreas que antes estaban llenas de aguas residuales, emitiendo gases de efecto invernadero y generando contaminación. Era realmente un espacio muy deteriorado para la ciudad.

Además, estaba ubicado en una zona que se había convertido en una barrera para el crecimiento urbano, porque el Plan de Ordenamiento Territorial no permitía construcciones alrededor de las lagunas.

Hoy, la primera piedra que pone el alcalde Hugo Kerguelén representa un sueño hecho realidad para los monterianos y marca el inicio de las primeras 12 hectáreas de este gran parque, justo cuando ya se están desmontando las lagunas de oxidación.

Es un proyecto con impacto ambiental, social y económico. Va a generar turismo, desarrollo y también crecimiento urbano, que espero sea una urbanización sostenible. Sin duda, esto pondrá a Montería en el escenario nacional e internacional.

Pregunta: Para quienes no conocen Montería, ¿cuál es la importancia de tener este gran pulmón verde conectado con otros espacios como la Ronda del Sinú?

Carlos Eduardo Correa: Aquí hay que hablar de conexiones. Yo creo que Montería ha puesto en el centro de su desarrollo a la naturaleza.

Este gran parque tendrá agua, zonas verdes y además estará conectado con la Villa Olímpica del Norte y con la Ronda del Sinú, que es todo el corredor sobre la ribera del río Sinú y un proyecto que comenzó desde el año 2002.

Esa integración responde a una visión que siempre he defendido: devolverle el río a la ciudad y la ciudad a la gente.

Todos estos corredores verdes y conexiones permitirán disminuir la temperatura en una ciudad tan caliente como Montería. También multiplicarán el espacio público para los ciudadanos y promoverán la inclusión social, con espacios deportivos, recreativos y de ocio.

Un turista que venga a Montería, desde Córdoba o cualquier parte de Colombia y del mundo, podrá disfrutar del verde, del agua, de la biodiversidad y de esta maravillosa ciudad.

Además, Montería tiene una ubicación privilegiada, porque desde aquí se puede llegar en apenas 45 minutos a las playas del Golfo de Morrosquillo o recorrer la zona ganadera del departamento. Es una ciudad que ofrece múltiples experiencias y servicios para quienes la visitan.

Pregunta: Desde su experiencia como exministro de Ambiente, ¿qué representa esta obra para la ciudad y para el país?

Carlos Eduardo Correa: Montería todavía tiene tres lagunas de oxidación. Esta era la más grande, con 32 hectáreas, y ya fue reemplazada por una planta de tratamiento. Sin embargo, aún quedan dos lagunas más: una en el sur y otra en la margen izquierda de la ciudad.

La meta que quedó proyectada en el plan hacia 2032 es que todas las lagunas de oxidación migren hacia plantas de tratamiento de aguas residuales.

Alcaldía de Montería. Foto El Parque de Las Lagunas cuenta con un espacio de exhibición donde visitantes pueden acceder a recorridos virtuales e interactivos de cómo será el lugar.

Este es el gran proyecto que puede marcar el inicio de esa transformación. El alcalde acaba de colocar la primera piedra de las primeras 12 hectáreas y, aunque ningún alcalde logra hacer todo en apenas cuatro años, esta ya es una base muy importante.

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Ahora les corresponde a los próximos alcaldes y gobernadores seguir construyendo sobre esta visión de ciudad: una Montería sostenible, competitiva y conectada con su biodiversidad, el agua y la naturaleza.

Como ministro de Ambiente, eso fue precisamente lo que promoví: que más ciudades en Colombia entendieran la importancia de crecer alrededor de la sostenibilidad y la protección ambiental.