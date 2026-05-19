Reportan posible presencia de explosivos en transitado puente en Barranquilla

Foto Cierre en la vía Barranquilla – Galapa por presunto explosivo generó caos vehicular y largas filas.

Tomada de la cuenta de (X) de Lucho Voltio.

Momentos de tensión y fuerte congestión vehicular se registraron este lunes tras el cierre preventivo de la vía Barranquilla – Galapa, a la altura del puente de La Cordialidad con Circunvalar, debido a la presunta presencia de un artefacto explosivo en la zona.

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Las autoridades suspendieron el paso vehicular en ambos sentidos mientras unidades antiexplosivos adelantaban labores de inspección y verificación sobre un objeto sospechoso hallado cerca de la carretera.

Reportan fuerte congestión tras cierre preventivo en la vía Barranquilla – Galapa por posible cilindro bomba

La situación provocó largas filas de vehículos y represamientos de conductores que intentaban tomar la vía hacia Galapa o ingresar a Barranquilla por el corredor de La Cordialidad.

Conductores que permanecían en el lugar reportaron retrasos en la movilidad y expresaron preocupación por la situación. Uno de los ciudadanos aseguró que, según la información que circulaba entre las personas represadas, se trataría de un posible “cilindro bomba”.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no habían confirmado oficialmente la naturaleza del objeto encontrado en el sector.

Mientras avanzaban las labores de seguridad, uniformados mantuvieron acordonada la zona y restringieron completamente el tránsito para evitar riesgos a conductores, pasajeros y peatones que circulaban por este importante corredor vial del área metropolitana.

El cierre generó afectaciones en la movilidad durante varias horas, especialmente en el sector de la Circunvalar y los accesos hacia la vía La Cordialidad, donde cientos de vehículos particulares, buses y motocicletas quedaron detenidos a la espera de la reapertura.

De acuerdo con la información preliminar conocida, personal especializado en manejo de explosivos llegó al lugar para realizar maniobras de inspección y descartar cualquier amenaza que pusiera en riesgo la seguridad de la comunidad.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos utilizar rutas alternas mientras concluían las verificaciones correspondientes y se determinaba si existía o no peligro en el sector.

La situación generó preocupación entre habitantes y conductores debido a la importancia de esta vía para la conexión entre Barranquilla, Galapa y otros municipios del departamento del Atlántico.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos de las extensas filas de vehículos y del operativo de seguridad desplegado en la zona, mientras muchos ciudadanos pedían información oficial sobre lo ocurrido.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre el procedimiento ni detalles adicionales sobre el objeto sospechoso que motivó el cierre preventivo.

El paso vehicular continuaba restringido mientras avanzaban las labores de verificación por parte de los equipos especializados.