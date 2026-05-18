Caribe Afirmativo alerta aumento de violencia contra población LGBTIQ+ en Atlántico y Colombia en informe

La organización Caribe Afirmativo presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia durante 2025, un documento que advierte sobre el aumento de la violencia, la discriminación y la impunidad en distintas regiones del país, incluido el departamento del Atlántico.

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El informe, titulado “Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+ en Colombia – 2025”, revela que durante el último año se registraron 270 víctimas mortales en el país, lo que representa un incremento del 63 % frente a 2024, cuando se reportaron 165 homicidios. Según la organización, esto equivale a un asesinato cada 32 horas.

Violencia contra población LGBTIQ+ aumentó 63 % en Colombia durante 2025, advierte Caribe Afirmativo

En el caso del Atlántico, Caribe Afirmativo documentó 54 casos de violencia intrafamiliar, 41 delitos sexuales, 12 casos de discriminación, 8 hechos de violencia digital, 69 amenazas, 2 homicidios contra defensores LGBTIQ+ de derechos humanos y 8 casos de violencia letal.

Además, el informe identifica a Barranquilla y Soledad como territorios con niveles de amenaza “alto” para esta población.

La organización advirtió que la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las principales formas de agresión contra las personas LGBTIQ+ en Colombia, con 1.531 casos registrados a nivel nacional. También alertó sobre los altos niveles de impunidad, especialmente en las amenazas, donde el 99,8 % de los casos no superó la etapa de indagación.

Caribe Afirmativo señaló en el documento que el incremento de los casos refleja “claros síntomas de inacción estatal, subregistros y fallas institucionales”. Asimismo, indicó que “casi no hubo ningún día en 2025 en que no fuera asesinada una persona LGBTIQ+ en Colombia”.

El informe también analiza los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo del Atlántico y el Plan de Desarrollo de Barranquilla relacionados con la protección y prevención de violencias hacia esta población.

En el caso del Atlántico, el documento recuerda que el plan departamental contempla acciones articuladas con la Fiscalía, la Policía y la Rama Judicial para fortalecer los mecanismos de denuncia, investigación y judicialización de hechos violentos contra personas LGBTIQ+.

Igualmente, menciona la implementación de estrategias de seguridad ciudadana con enfoque diferencial, el fortalecimiento de rutas de atención y mecanismos de reparación para víctimas del conflicto armado pertenecientes a esta población.

Entre los compromisos también se incluyen estrategias de prevención frente a situaciones de violencia y discriminación en ambientes laborales.

Sobre Barranquilla, Caribe Afirmativo hizo referencia al componente “Gestión Social con Enfoque de Derechos” del plan distrital, que contempla proyectos dirigidos a consolidar una ciudad libre de violencias y discriminación por razones de sexo y género.

Dentro de las metas establecidas se encuentra la atención, asesoría y orientación a 5.000 mujeres y personas de la población LGBTIQ+, además de la implementación de estrategias de prevención de violencias por prejuicio y actos discriminatorios.

El informe también ubica a otros departamentos del Caribe entre las regiones con alertas crecientes. En Magdalena se reportaron 20 casos de violencia intrafamiliar y 7 homicidios; en Bolívar, 33 casos de violencia intrafamiliar y 12 homicidios; mientras que en La Guajira la organización advirtió sobre posibles subregistros debido a la presencia de actores armados y debilidad institucional.

A nivel nacional, los departamentos con mayores registros de homicidios fueron Valle del Cauca, con 46 casos; Antioquia, con 41; y Bogotá, con 40 homicidios y el mayor número de denuncias por violencia intrafamiliar, delitos sexuales y amenazas.

El documento concluye que la situación de las personas LGBTIQ+ en Colombia continúa marcada por contextos de violencia, discriminación y falta de respuesta efectiva de las instituciones, especialmente en territorios donde persisten problemas de seguridad y barreras para acceder a la justicia.