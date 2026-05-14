Hallan a patrullero de la Policía muerto: le dejó conmovedor mensaje a su hija

La muerte del patrullero Rafael Morales, integrante de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, ha causado profunda conmoción en Cartagena y en redes sociales, especialmente después de conocerse los conmovedores mensajes que le dejó a su familia minutos antes de morir.

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El uniformado fue hallado sin vida durante la madrugada de este lunes 11 de mayo en el barrio Torices, en hechos que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades.

Tristeza en Cartagena por muerte de patrullero Rafael Morales y los mensajes que envió antes de morir

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el patrullero habría llegado hacia las 2:30 de la madrugada hasta la terraza de un establecimiento comercial, lugar donde posteriormente ocurrió la tragedia.

“Las autoridades indicaron preliminarmente que el caso estaría relacionado con situaciones personales y sentimentales que atravesaba el uniformado”, señalaron fuentes cercanas a la investigación.

Sin embargo, lo que más ha estremecido a familiares, compañeros de la institución y usuarios en redes sociales fueron las últimas palabras que Rafael Morales habría enviado a una de sus hermanas antes de morir.

En los mensajes, el patrullero le pidió cuidar de su pequeña hija y le dejó instrucciones llenas de amor y dolor.

“El uniformado escribió que cuidaran a la niña como si fuera una hija propia, que la llevaran al colegio y jugaran con ella porque era un amor”, relataron allegados.

Pero una frase en particular terminó desatando una ola de reacciones y mensajes de solidaridad en redes sociales.

“Morales también pidió que le dijeran a su hija que lo perdonara porque no pudo cumplirle todos sus deseos”, expresaron personas cercanas a la familia.

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Las palabras del patrullero han generado tristeza entre integrantes de la Policía Metropolitana de Cartagena, donde era reconocido por sus labores dentro de la Sijín.

“Compañeros del uniformado manifestaron sentirse profundamente afectados por la noticia y recordaron a Rafael Morales como un hombre comprometido con su trabajo y muy dedicado a su hija”, indicaron allegados.

El caso también volvió a abrir el debate sobre la importancia de la salud mental, especialmente dentro de instituciones cuyos integrantes enfrentan altos niveles de presión emocional y laboral.

En redes sociales, cientos de personas han compartido mensajes de apoyo para la familia del patrullero y reflexiones sobre la necesidad de fortalecer el acompañamiento psicológico y emocional dentro de la Fuerza Pública.

“Usuarios señalaron que muchas veces los problemas emocionales y sentimentales terminan siendo silenciosos y difíciles de detectar incluso por familiares y compañeros cercanos”, comentaron internautas.

Por su parte, la Policía Nacional lamentó oficialmente el fallecimiento de uno de sus integrantes y confirmó que actualmente se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido en el barrio Torices.

“Desde la institución expresaron solidaridad con la familia del uniformado y aseguraron que se está realizando el acompañamiento correspondiente”, indicaron.

La tragedia ha generado especial impacto debido a la corta edad de la hija del patrullero y al contenido de los mensajes que dejó antes de morir, los cuales rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y grupos de mensajería.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos han pedido respeto por la memoria del uniformado y privacidad para afrontar este difícil momento.

Además, distintas personas han aprovechado el caso para insistir en la importancia de hablar sobre los problemas emocionales y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

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Si tú o alguien cercano está atravesando una situación difícil o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar apoyo inmediato en familiares, amigos, profesionales en salud mental o líneas de atención emocional disponibles en Colombia. Hablar y pedir ayuda puede marcar la diferencia.

Síntomas de depresión a los que debe prestarle atención

Según el protocolo del Ministerio de Salud, estos son los casos de alerta para que usted sepa a qué le debe poner atención.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

buscar apoyo en otras personas. Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar. Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor. Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales , las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad. Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Signos de alarma de conducta suicida:

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

Busque ayuda, no está solo

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: